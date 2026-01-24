Έχασε σετ η Σβιόντεκ (vids)

Ολοζώντανες είναι οι ελπίδες της Ίγκα Σβιόντεκ για το Career Grand Slam στη Μελβούρνη.

Αν και έχασε σετ από την Άνα Καλίνσκαγια, η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο πήρε τη νίκη με 6-1, 1-6, 6-1 και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Australian Open, όπου θα βρει την Μάντισον Ίνγκλις. Η Αυστραλή qualifier, θυμίζουμε, πέρασε με walkover μετά την απόσυρση της Ναόμι Οσάκα.

Δυνατά συνεχίζει και η Μάντισον Κις, που υπέταξε με 6-3, 6-3 την Καρολίνα Πλίσκοβα και έχει τώρα δέκα σερί νίκες στη Μελβούρνη. Η περσινή νικήτρια της διοργάνωσης θα συναντήσει στον επόμενο γύρο την συμπατριώτισσά της Τζέσικα Πεγκούλα, που άφησε εκτός με 6-3, 6-2 την Οκσάνα Σελεχμέτοβα.

Στο ύψος της στάθηκε και η Αμάντα Ανισιμόβα, που πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» με την Πέιτον Στερνς και θα παίξει στον επόμενο γύρο με τη Σινγού Γουάνγκ. Η Κινέζα πέτυχε καλή νίκη επί της Λίντα Νόσκοβα με 7-5, 6-4 και πέρασε για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο του Australian Open.

H Eλίζ Μέρτενς, τέλος, έβαλε φρένο στην ανερχόμενη Νικόλα Μπαρτούνκοβα με 6-0, 6-4 και περιμένει τη νικήτρια του ματς Ριμπάκινα-Βαλέντοβα.