Σίνερ: «Ήμουν τυχερός, με βοήθησε ο κανονισμός»

Ο Γιάνικ Σίνερ τα έβγαλε με το ζόρι πέρα σήμερα λόγω της ζέστης στη Μελβούρνη, αλλά φαίνεται συνειδητοποιημένος και έτοιμος να δουλέψει για να αποφύγει στο μέλλον... δυσάρεστες εκπλήξεις. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Άρχισα να παθαίνω λίγες κράμπες στο τρίτο σετ, οι οποίες όμως με τον χρόνο υποχώρησαν σιγά σιγά», εξήγησε ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο στη συνέντευξη τύπου μετά τη δύσκολη νίκη σε βάρος του Έλιοτ Σπιτζίρι. «Πλέον γνωρίζω το σώμα μου λίγο καλύτερα, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει, και προσπαθώ να διαχειρίζομαι κάποιες καταστάσεις λίγο καλύτερα. Και ναι, σήμερα στάθηκα τυχερός. Τη στιγμή που έκλεισαν την οροφή, χρειάστηκε λίγος χρόνος. Προσπάθησα να χαλαρώσω λίγο, και αυτό βοήθησε. Επίσης άλλαξα κάπως τον τρόπο που έπαιξα ορισμένους πόντους. Αυτό σίγουρα με βοήθησε σήμερα».

Τι ακριβώς έκανε σε εκείνη τη στιγμή; «Τίποτα ιδιαίτερο. Ήμουν μόνος. Δεν υπήρξε καμία θεραπεία. Δεν επιτρέπεται θεραπεία σε εκείνο το διάστημα. Οπότε έκανα διατάσεις. Ξάπλωσα για πέντε λεπτά, προσπαθώντας να χαλαρώσω τους μύες. Δούλεψε πολύ καλά. Προσπάθησα να ρίξω λίγο τη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό ήταν όλο. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ο χρόνος πέρασε αρκετά γρήγορα, αλλά σίγουρα με βοήθησε».

Και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι κάποιες φορές δεν υπάρχουν πραγματικές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα όπως θα ήθελα. Η ποιότητα του ύπνου δεν ήταν ιδανική. Μπορεί να έφταιγε αυτό· μπορεί και όχι. Ανεξάρτητα από αυτό, προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αποκατάσταση, όλα να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να συμβεί. Τώρα γνωρίζω το σώμα μου λίγο καλύτερα. Ελπίζω να υποχωρεί σιγά σιγά, κάτι που όντως συνέβη. Σήμερα βοήθησε και ο κανονισμός. Είχα επίσης τα 10 λεπτά μετά το τρίτο σετ. Οπότε προσπάθησα να κρατήσω μια καλή ισορροπία και να έχω τον σωστό, ξέρεις, τρόπο παιχνιδιού απέναντί του και αυτό σίγουρα με βοήθησε σήμερα».

Ρωτήθηκε και αν φοβάται ότι κάποια στιγμή θα πάψει να είναι τυχερός. «Φυσικά, θα υπάρξουν μέρες που δεν θα βρεις λύση. Δεν είναι ότι όλα πάνε πάντα με το μέρος σου. Αλλά με μια θετική νοοτροπία, σίγουρα μπορούν να συμβούν περισσότερα θετικά πράγματα. Αν μπεις στο γήπεδο σκεπτόμενος αρνητικά, το πιο πιθανό είναι να έρθουν προς το μέρος σου περισσότερα αρνητικά. Προσπαθώ να μένω ήρεμος ακόμα και σε μια τέτοια στιγμή. Αν εκείνος συνέχιζε να παίζει όπως έπαιζε, ίσως εγώ να έπεφτα λίγο, ίσως το τουρνουά μου να είχε τελειώσει σήμερα».

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι πρόκειται για αχίλλειο πτέρνα του. «Σίγουρα είναι ένας τομέας στον οποίο θα ήθελα πολύ να βελτιωθώ. Υπάρχει λόγος που πηγαίνω στο γυμναστήριο κάθε μέρα, προσπαθώντας να γίνω καλύτερος. Ταυτόχρονα, όμως, ξέρεις, κάθε παίκτης έχει τα δικά του μικρά προβλήματα. Ίσως αυτό να είναι το δικό μου. Δεν ξέρεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και είμαι αρκετά βέβαιος ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βελτιωθούμε με θετικό τρόπο. Και μετά θα δούμε πώς θα πάει».