Νίκησε Σπιζίρι και ζέστη ο Σίνερ! (vids)

Μέσα από χίλια κύματα πέρασε ο Γιάνικ Σίνερ για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Έλιοτ Σπιζίρι και να συνεχίσει την πορεία προς τον τρίτο σερί τίτλο του στη Μελβούρνη.

Παρότι ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη ζέστη, παρότι είχε κράμπες στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο έμεινε όρθιος (κυριολεκτικά και μεταφορικά) και επικράτησε του 24χρονου Αμερικανού (Νο.85) με 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 σε 3 ώρες και 45 λεπτά.

O 24χρονος Ιταλός έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ και στα τρία που ακολούθησαν, όμως βρήκε τρόπο να δραπετεύσει και να κλείσει θέση στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Το βοήθησε, βέβαια, και το γεγονός πως όταν έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ (1-3), εφαρμόστηκε η πολιτική ζέστης (το επέβαλε η σχετική κλίμακα του ΑΟ) και ο αγώνας διακόπηκε για να κλείσει και η οροφή.

Σιγά-σιγά άρχισε να νιώθει καλύτερα και αφού κατάφερε να πάρει το τρίτο σετ και να επανακάμψει στο τέταρτο, καθάρισε ουσιαστικά τον αγώνα με το μπρέικ που πέτυχε στο έβδομο γκέιμ.

Το όνειρο, λοιπόν, παραμένει ζωντανό για τον κάτοχο τεσσάρων Grand Slam τίτλων, που θα επιστρέψει στο court τη Δευτέρα (26/1), όταν οι συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες.

Ο Νταρντέρι θα παίξει για πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο major και τα κατάφερε μετά τη σπουδαία νίκη του με 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4 επί του Καρέν Χατσάνοφ.

Παραμένει στη Μελβούρνη και ο τρίτος Ιταλός της παρέας, ο Λορέντζο Μουζέτι, που έβαλε φρένο στον Τόμας Μάχατς επικρατώντας με 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, μετά από συναρπαστική μάχη διάρκειας 4 ωρών και 27 λεπτά. Ο 23χρονος τενίστας, που είναι στο Νο.3 του live ranking, πέρασε για πρώτη φορά στη φάση των «16» του Australian Open και θα βρει εκεί τον νικητή του ματς Βαβρίνκα-Φριτζ.