Διακοπή λόγω καύσωνα στη Μελβούρνη (vid)

Έτσι, όλοι οι αγώνες και οι προπονήσεις διακόπηκαν μέχρι τις 08.30 ώρα Ελλάδας, ενώ έκλεισε η οροφή σε Rod Laver Arena, Margaret Court Arena και John Cain Arena.
Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο κεντρικό γήπεδο ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ, που ταλαιπωρείται αφάνταστα από τον καιρό και, μάλιστα, είχε και κράμπες.
Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο είναι στο 1-1 με τον Αμερικανό Έλιοτ Σπιτζίρι και η διακοπή για να κλείσει η διακοπή έγινε μόλις δέχτηκε μπρέικ στο τρίτο σετ.
Προβλήματα αντιμετώπισαν και αρκετά ball kids.
Here's a look at Jannik Sinner playing a point before play was paused— Barstool Tennis (@StoolTennis) January 24, 2026
He was in TROUBLE
