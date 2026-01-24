Διακοπή λόγω καύσωνα στη Μελβούρνη (vid)

Η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στη Μελβούρνη και εφαρμόστηκε η πολιτική του τουρνουά για τη ζέστη, που βασίζεται σε μια ειδική κλίμακα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Έτσι, όλοι οι αγώνες και οι προπονήσεις διακόπηκαν μέχρι τις 08.30 ώρα Ελλάδας, ενώ έκλεισε η οροφή σε Rod Laver Arena, Margaret Court Arena και John Cain Arena.

Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο κεντρικό γήπεδο ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ, που ταλαιπωρείται αφάνταστα από τον καιρό και, μάλιστα, είχε και κράμπες.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο είναι στο 1-1 με τον Αμερικανό Έλιοτ Σπιτζίρι και η διακοπή για να κλείσει η διακοπή έγινε μόλις δέχτηκε μπρέικ στο τρίτο σετ.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και αρκετά ball kids.