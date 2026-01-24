Γελαδάρης: «Δεν πήγε τίποτα καλά, δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι»

Αλλιώς περίμενε την πρώτη του εμφάνιση στο Australian Open ο Οδυσσέας Γελαδάρης, που παραδέχτηκε ότι στον αγώνα με τον Κάι Τόμπσον δεν μπόρεσε να βγάλει από το μυαλό του τις αρνητικές σκέψεις. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν πήγε τίποτα καλά», είπε ο νεαρός τενίστας στα ελληνικά media μετά τον αποκλεισμό. «Αντί να μπω μέσα να το ευχαριστηθώ, άρχισα πολύ κακά το παιχνίδι. Μετά μου έρχονταν συνέχεια αρνητικές σκέψεις και δεν μπορούσα να βγάλω το παιχνίδι που ήθελα. Εν τέλει, δεν το ευχαριστήθηκα το παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Το μόνο θετικό είναι ότι τουλάχιστον, ακόμα και χωρίς να βγάλω το παιχνίδι μου, το δεύτερο σετ πήγε σε τάι μπρέικ».

Έχει, πάντως, πολλά να κρατήσει από το ταξίδι στην Αυστραλία. «Η εμπειρία που πήρα από το Australian Open θα μου μείνει αξέχαστη. Και τα παιχνίδια, και οι εγκαταστάσεις, όλο αυτό δείχνει ουσιαστικά πώς θα είναι το μέλλον. Ελπίζω όσο περνάει ο καιρός, να παίζω περισσότερο σε τέτοια επαγγελματικά μέρη».

Ο προπονητής του, ο Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, είπε: «Μπήκε αγχωμένα στο παιχνίδι, στο πρώτο γκέιμ έδωσε δύο διπλά λάθη πολύ γρήγορα. Από τη γλώσσα του σώματος φαινόταν ότι ήταν αγχωμένος και αυτό τον περιόριζε στο παιχνίδι του. Όλο αυτό ήταν κάτι καινούργιο για τον Οδυσσέα, σίγουρα τον επηρέασε. Ξαφνικά βρέθηκε σε μεγάλο γήπεδο, με κερκίδα, με κόσμο να τον υποστηρίζει. Δυστυχώς δεν κατάφερε να μπει γρήγορα μέσα στο παιχνίδι».