Πλήρωσε το άγχος του ο Γελαδάρης

Ο Οδυσσέας Γελαδάρης δεν μπόρεσε να συνδυάσει με νίκη το ντεμπούτο του σε Grand Slam διοργανώσεις. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο 17χρονος τενίστας (No.75) ηττήθηκε με 6-2, 7-6(3) σε 1 ώρα και 40 λεπτά από τον Κάι Τόμπσον (No.47) και έμεινε εκτός δεύτερου γύρο στο Australian Open, στο οποίο πέρασε μέσω προκριματικών.

Ο Οδυσσέας μπήκε πολύ αγχωμένα στο court και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο το αγώνα να βρει τα χτυπήματά του. Ξεκίνησε το ματς με δύο διπλά λάθη, έπεσε η ψυχολογία του όταν έχασε το σερβίς του και η γλώσσα του σώματος έδειχνε κάθε άλλο παρά θετική διάθεση. Φυσιολογικά, λοιπόν, ο τενίστας από το Χονγκ έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Στο δεύτερο σετ, πάντως, ο Γελαδάρης πάλεψε, έχασε ευκαιρίες για μπρέικ (0/2) και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου και πάλι ο αντίπαλός του φαινόταν να έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, οπότε έφτασε δίκαια στη νίκη.

Συνολικά ο Οδυσσέας είχε 37 αβίαστα λάθη, μεταξύ των οποίων ήταν 11 διπλά λάθη, ενώ έβαλε μέσα το 52% των πρώτων σερβίς.

Σίγουρα υπάρχει πίκρα για το αποτέλεσμα, όμως ήταν μια σπουδαία εμπειρία για τον νεαρό τενίστα, η οποία θα αποτελέσει εφόδιο για το μέλλον...

Και να φανταστεί κανείς ότι όλα κανονίστηκαν την τελευταία στιγμή με crowdfunding, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να γίνει το ταξίδι!