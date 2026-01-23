Καθάρισαν τα φαβορί στη Μελβούρνη (vids)

Παρότι είχαν επικίνδυνους αντιπάλους, Σάσα Ζβέρεφ, Άλεξ Ντε Μινόρ και Αλεξάντερ Μπούμπλικ προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Australian Open.

O περσινός φιναλίστ (Νο.3) έχασε σετ από τον Καμ Νόρι, όμως πήρε τη νίκη με 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 και έχει τώρα ενδιαφέρον ραντεβού με τον Φραν Σερούντολο, που άφησε εκτός με 6-3, 7-6(4), 6-3 τον Αντρέι Ρούμπλεφ και πέρασε για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ο Αργεντινός είναι παραδοσιακά υψηλό εμπόδιο για τον Γερμανό, τον οποίο έχει νικήσει τρεις φορές σε πέντε αναμετρήσεις.

Στο ύψος του στάθηκε και ο αγαπημένος του κοινού Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6), που υπέταξε με 6-3, 6-4, 7-5 τον Φράνις Τιάφοου και πέφτει τώρα πάνω στον φορμαρισμένο Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.10). Στο πρώτο του τουρνουά ως μέλος του Top 10, o Καζάκος απέκλεισε με 7-6(4), 7-6(5), 6-4 τον Τομάς Ετσεβέρι και πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία του στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι τα άλλα δύο ζευγάρια από το πάνω μέρος του ταμπλό είναι Αλκαράθ-Πολ και Μεντβέντεφ-Τιέν.

Στις γυναίκες, τέλος, τη μέρα έκλεισε η Μίρα Αντρέεβα, που νίκησε με 6-3, 6-4 την Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με την Ελίνα Σβιτολίνα. Έχει καταφέρει να φτάσει στις «16» και στις τρεις συμμετοχές της στη διοργάνωση η 18χρονη Ρωσίδα, που ήταν εκείνη που σταμάτησε τη Μαρία Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο.