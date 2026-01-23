H 18χρονη Γιόβιτς απέκλεισε την Παολίνι... με συμβουλές από τον Νόλε (vids)

H Ίβα Γιόβιτς πέτυχε τη νίκη της ημέρας στη Μελβούρνη, καθώς άφησε εκτός την Τζάσμιν Παολίνι, Νο.8 στον κόσμο! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Η 18χρονη Αμερικανίδα (Νο.27) υπέταξε την 30χρονη Ιταλίδα με 6-2, 7-6(3) και σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της (πρώτη κόντρα σε παίκτρια του Top 10), περνώντας παράλληλα για πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο Grand Slam. Η νεαρή τενίστρια θα προσπαθήσει να κάνει τώρα ένα βήμα παραπάνω και είναι αυτό είναι εφικτό, αφού θα βρει μπροστά της τη Γιούλια Πουτιντσέβα.

Έχοντας σερβικές ρίζες, η Γιόβιτς είναι λογικό να έχει ως είδωλο τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος της έδωσε και συμβουλές για τον αγώνα!

«Ναι, μίλησα λίγο με τον Νόβακ χθες, οπότε ήταν πραγματικά απίστευτο», είπε στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη της. «Μου έδωσε κάποιες πολύ προσεκτικές συμβουλές για το παιχνίδι μου και κάτι που μπορούσα να προσπαθήσω να ενσωματώσω σε αυτόν τον αγώνα που μόλις έπαιξα. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που είχα περισσότερο στο μυαλό μου, γιατί πιστεύω ότι όταν ο Νόβακ σου δίνει μια συμβουλή, την ακολουθείς!».

Και ποια ήταν αυτή η συμβουλή; «Ηταν απλώς να ανοίγω λίγο περισσότερο το γήπεδο, να μην βιάζομαι συνεχώς στα χτυπήματα, να βρίσκω λίγο περισσότερο πλάτος. Οπότε προσπάθησα να το κάνω αυτό και πήγε καλά. Έτσι, απλώς θα συνεχίσω να ακούω τον Νόβακ!».

Η Παολίνι, πάντως, ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στο στομάχι.

Η Κόκο Γκοφ, από την πλευρά της, έχασε σετ από τη Χέιλι Μπαπτίστ, αλλά επικράτησε τελικά με 3-6, 6-0, 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον τρίτο major τίτλο της. Το επόμενο εμπόδιό της είναι η πάντα επικίνδυνη Καρολίνα Μούχοβα, που απέκλεισε με 6-1, 6-1 τη Μάγκντα Λινέτ.

Η φορμαρισμένη Ελίνα Σβιτολίνα, τέλος, άφησε εκτός με 7-6(4), 6-3 την Ντιάν Σνάιντερ και περιμένει στον τέταρτο γύρο τη νικήτρια του ματς Ρούσε-Αντρέεβα.