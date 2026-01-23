Συνεπής ο Αλκαράθ, επέστρεψε από 0-2 ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ πέτυχε «καθαρή» νίκη σε βάρος του απρόβλεπτου Κορεντέν Μουτέ και συνεχίζει την πορεία προς το Career Grand Slam!

Μετά από ένα άκρως διασκεδαστικό ματς, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του Γάλλου με 6-2, 6-4, 6-1 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Australian Open για τρίτη σερί χρονιά.

Εκεί θα βρει ένα ακόμα επικίνδυνο εμπόδιο, τον Τόμι Πολ, που είδε τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα να εγκαταλείπει στο 6-1, 6-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρλος έχει τώρα 100 ματς σε Grand Slam και το ρεκόρ του είναι 87-13!

Στο μεταξύ, παραμένει στη Μελβούρνη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, αν και βρέθηκε στα... χείλος του γκρεμού, καθώς έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Φάμπιαν Μαραοζάν και έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο. Ο 29χρονος Ρώσος, όμως, είχε αυτή τη φορά τον τρόπο του και με μια επική ανατροπή, πήρε τη νίκη με 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3.

Όλοι τώρα περιμένουν το επόμενο ματς του, καθώς πέφτει πάνω στον Λέρνερ Τιέν, τον παίκτη που του είχε κόψει πέρυσι τον δρόμο στη Μελβούρνη. Ο νεαρός Αμερικανός έκλεισε θέση στη φάση των «16» για δεύτερη σερί χρονιά μετά τη νίκη του με 7-6(9), 6-4, 6-2 επί του Νούνο Μπόρζες.