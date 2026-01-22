Μεγάλη ένταση στο ματς Οσάκα-Κιρστέα, ζήτησε συγγνώμη η Γιαπωνέζα (vids)

Η Ναόμι Οσάκα εκνεύρισε τη Σοράνα Κιρστέα κατά τη διάρκεια του αγώνα τους στη Μελβούρνη και η ένταση κορυφώθηκε στο φιλέ.

Η 28χρονη Γιαπωνέζα είπε μερικά "come on" μεταξύ πρώτου και δεύτερου σερβίς της Ρουμάνας κατά τη διάρκεια του καθοριστικού σετ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί η Κιρστέα στην umpire, αλλά και στην ίδια την Οσάκα μετά τη λήξη του αγώνα.

Η κάτοχος τεσσάρων major τίτλων ρωτήθηκε τι χρειάστηκε για να πάρει τη νίκη και απάντηση τα εξής: «Γενικά, πολλά come on και ήταν έξαλλη με αυτό. Ας είναι... Προσπάθησα να παίξω καλά, αλλά έκανα πολλά αβίαστα λάθη. Είναι πολύ καλή παίκτρια. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο της Australian Open. Λυπάμαι αν εκνευρίστηκε. Θα μπορούσε να μου το πει».

Όταν ηρέμησε λίγο στη συνέντευξη τύπου είπε: «Υποθέτω ότι τα συναισθήματά της ήταν πολύ έντονα. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη. Νομίζω ότι τα πρώτα δύο πράγματα που είπα στο γήπεδο ήταν απρεπή. Δεν μου αρέσει να δείχνω ασέβεια στους ανθρώπους. Δεν είμαι αυτός ο τύπος. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλει. Αλλά, ξέρετε, όταν προσπαθώ να τονώσω τον εαυτό μου, στο μυαλό μου δεν λέω «εντάξει, τώρα θα αποσπάσω τον άλλον». Είναι καθαρά για μένα».

H Kιρστέα, από την πλευρά της, δεν θέλησε να σχολιάσει ό,τι συνέβη.

Η Οσάκα, πάντως, ήταν αυτή που πήρε τη νίκη με 6-3, 4-6, 6-2 και θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Μάντισον Ίνγκλις.