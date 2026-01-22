Ακάθεκτος ο Τζόκοβιτς, πήρε τον «εμφύλιο» ο Μουζέτι (vids)

Χωρίς απώλειες και χωρίς... ιδρώτα συνέχισε την πορεία προς τον 11ο τίτλο του στη Μελβούρνη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Σοβαρός ο 38χρονος Σέρβος (Νο.4), ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιταλού qualifier Φραντσέσκο Μαεστρέλι με 6-3, 6-2, 6-2 και προκρίθηκε για 18η φορά στην καριέρα του στον τρίτο γύρο του Australian Open, όπου θα περιμένει τον νικητή του ματς βαν ντε Ζάντσχουλπ-Σανγκ. Δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε σλαμ από qualifier ή lucky loser (37-0)!

Ο Νόλε κυνηγάει στην Αυστραλία το 25ο Grand Slam του, με το οποίο θα αφήσει πίσω του τη Μάργκαρετ Κορτ και θα βρει μόνος πρώτος στην κορυφή της σχετική λίστας.

Κυνηγάει και ένα ακόμα ρεκόρ στη Μελβούρνη ο τενίστας από το Βελιγράδι: έχει πλέον 101 νίκες στη διοργάνωση και με δύο ακόμα θα ξεπεράσει τον Ρότζερ Φέντερερ που έχει σημειώσει τις περισσότερες στην ιστορία (102)!

Ο Τζόκοβιτς, θυμίζουμε, είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό και ο πιθανότερος αντίπαλός του στα ημιτελικά είναι ο κάτοχος του τίτλου Γιάνικ Σίνερ.

Σε αυτή την πλευρά είναι και ο Λορέντζο Μουζέτι, που μπορεί να βρει τον Νόλε στα προημιτελικά. Ο 23χρονος Ιταλός (Νο.5) πήρε τον «εμφύλιο» απέναντι στον Λορέντζο Σόνεγκο με 6-3, 6-3, 6-4 και περιμένει στον τρίτο γύρο Τόμας Μάχατς ή Στέφανο Τσιτσιπά.

Δυνατά έχει ξεκινήσει και ο Μπεν Σέλτον, που επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-2 του Ντέιν Σούινι και έχει ραντεβού με τον επικίνδυνο Βαλεντέν Βασερό, που «έλαμψε» την περσινή σεζόν και θα βρεθεί για πρώτη φορά σε τρίτο γύρο σλαμ! Ο Γάλλος απέκλεισε με 6-1, 6-3, 4-6, 6-2 τον Ρίνκι Χιτζικάτα.

Εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Χούμπερτ Χούρκατς, που έδειξε πολύ καλά σημάδια στο United Cup. Ο Πολωνός ηττήθηκε με 6-4, 7-6(5), 6-1 από τον Ίθαν Κουίν, που κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Ο Αμερικανός θα παίξει στη συνέχεια με τον φορμαρισμένο Γιάκουμπ Μένσικ, νικητή του Όκλαντ, που έκοψε τη φόρα του νεαρού Ραφαέλ Χοδάρ με 6-2, 6-4, 6-4.