Στο κυρίως ταμπλό του Αustralian Open ο Γελαδάρης!

Ο Οδυσσέας Γελαδάρης έκανε το 2/2 στα προκριματικά του Australian Open στο Τράραλγκον και έκλεισε θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Ο 17χρονος τενίστας, Νο.8 του ταμπλό, λύγισε με 6-3, 3-6, 6-2 τον Ιρλανδό Όουεν Τζένινγκς (Νο.133) και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Grand Slam (juniors). Το τουρνουά θα διεξαχθεί από το Σάββατο (24/1) μέχρι την 1η Φεβρουαρίου στο Melbourne Park.

Ο Οδυσσέας πήρε το πρώτο σετ και πέρασε μπροστά με μπρέικ στο δεύτερο, αλλά ακολούθησε η αντεπίθεση του αντιπάλου του, που έφερε τα πάνω κάτω και άρπαξε το σετ!

Ο Τζένινγκς, μάλιστα, σημείωσε μπρέικ και στο ξεκίνημα του καθοριστικού σετ, όμως ο Γελαδάρης ανέβασε ταχύτητα στη συνέχεια και έφτασε στη νίκη κερδίζοντας έξι σερί γκέιμ! Είναι το πρώτο αγόρι μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα παίξει σε κυρίως ταμπλό junior Grand Slam.

Θυμίζουμε ότι ο νεαρός τενίστας κατάφερε να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Αυστραλία χάρη σε crowdfunding που διοργάνωσε Έλληνας ομογενής της Μελβούρνης, ενώ ενισχύθηκε οικονομικά και από τον Τσιτσιπά.