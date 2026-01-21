Σάκκαρη: «Δεν χάνω την πίστη μου, η σεζόν είναι μεγάλη»

Η Μαρία Σάκκαρη κρατάει τα θετικά από τη φετινή παρουσία της στην Αυστραλία και «βλέπει» ένα πολύ καλύτερο μέλλον. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Προφανώς ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι στο πρώτο σετ δεν χτυπούσα την μπάλα αρκετά», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια σε δηλώσεις της μετά την ήττα από τη Μίρα Αντρέεβα. «Ήμουν πολύ παθητική, η μπάλα μου ουσιαστικά δεν είχε τίποτα πάνω της. Μετά, μόλις άρχισα να παίζω με τον τρόπο που ένιωθα ότι πρέπει να παίζω και όπως μου έλεγε το ένστικτό μου, τα πράγματα βελτιώθηκαν. Προφανώς είναι σε καλή φόρμα, αλλά κανείς δεν είναι ανίκητος».

Και πρόσθεσε: «Tίποτα δεν πρόκειται να μου χαλάσει τα καλά μου συναισθήματα. Παρότι έχασα σήμερα, νιώθω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια πολύ καλή για μένα. Απλώς θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω στις αδυναμίες μου. Τις έχουμε ήδη εντοπίσει μαζί με τον Τομ. Θα προσπαθήσω απλώς να γίνω καλύτερη, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε, οπότε δεν χάνω την πίστη μου. Αντίθετα, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, οπότε συνεχίζω και δουλεύω σκληρά».

Στα ελληνικά είπε: «Είπα το πρωί στον Τομ (Χιλ) πως ό,τι και αν γίνει σήμερα, τίποτα δεν θα μου χαλάσει τη θετική αύρα και αυτοπεποίθηση. Σίγουρα έπαιξα ένα πολύ κακό πρώτο σετ, αλλά το γεγονός ότι προσπάθησα να βρω τα χτυπήματά μου και γενικά το παιχνίδι μου, ήταν ένα σημάδι. Απλά συνεχίζουμε και αλήθεια έχω πάρα πολλή πίστη στον εαυτό μου για φέτος».

Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά στο πρώτο σετ; «Θα μπορούσα να χτυπήσω την μπάλα περισσότερο, ήμουν πολύ συντηρητική, δίσταζα πολύ. Εκείνη παίζει καλά, ανοίγει το χέρι της, έχει εμπιστοσύνη στο παιχνίδι της. Αν δεν την πιέσεις και της δίνεις εύκολες μπάλες, είναι το καλύτερό της. Όπως και στις περισσότερες παίκτριες. Στο δεύτερο σετ που η μπάλα μου είχε το κάτι παραπάνω, σίγουρα έκανε τη διαφορά».

Μάλλον είναι από αυτές τις ήττες που θα αφήσει γρήγορα πίσω της: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το σκέφτομαι και να το κρατάω πολύ μέσα μου. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Αν το κάνω manifest αυτό, όντως θα είναι και το πιστεύω πραγματικά με όλη μου την καρδιά».

Η Μαρία στρέφει το βλέμμα της στη Μέση Ανατολή και περιμένει να δει αν θα μπορέσει να μπει στο ταμπλό της Ντόχα και του Ντουμπάι.