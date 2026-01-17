Απίστευτη αποθέωση για Φέντερερ! (vids)

Ο Ρότζερ Φέντερερ καταχειροκροτήθηκε στη Rod Laver Arena όταν βρέθηκε στο court μαζί με άλλους θρύλους του αθλήματος, αλλά αυτό που έγινε πριν τον αγώνα ήταν απλά εκπληκτικό!

Ο 44χρονος Ελβετός βγήκε στο μπαλκόνι της RLA για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του και έγινε... πανζουρλισμός.

Όπως θα δείτε και στο πρώτο βίντεο, δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ότι θα μαζευτεί τόσος κόσμος!

Ένα είναι σίγουρο: έχει αποσυρθεί από τα courts εδώ και 3,5 χρόνια, αλλά παραμένει ο πιο αγαπητός τενίστας στον πλανήτη...

Μετά τη λήξη του αγώνα επίδειξης, οι διοργανωτές τον τίμησαν όπως έπρεπε!