Απίστευτη αποθέωση για Φέντερερ! (vids)

Ο 44χρονος Ελβετός βγήκε στο μπαλκόνι της RLA για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του και έγινε... πανζουρλισμός.
Όπως θα δείτε και στο πρώτο βίντεο, δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ότι θα μαζευτεί τόσος κόσμος!
Ένα είναι σίγουρο: έχει αποσυρθεί από τα courts εδώ και 3,5 χρόνια, αλλά παραμένει ο πιο αγαπητός τενίστας στον πλανήτη...
Μετά τη λήξη του αγώνα επίδειξης, οι διοργανωτές τον τίμησαν όπως έπρεπε!
The royal wave 👑 @rogerfederer pic.twitter.com/QD9PgKf4DQ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
Farewell from Roger 👋— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
Tomorrow, #AO26 main draw ⏩@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • pic.twitter.com/YcRlhjdEmP