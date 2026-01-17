Τζόκοβιτς: «Αν δεν πίστευα στον εαυτό μου, δεν θα ήμουν εδώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατεβαίνει με αυτοπεποίθηση στο Australian Open, εκφράζοντας την επιθυμία να βρει στον δρόμο του Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το 25ο (Grand Slam), αλλά, ξέρετε, προσπαθώ να εστιάσω σε αυτά που έχω καταφέρει, όχι σε αυτά που πιθανόν να καταφέρω», είπε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Σέρβος σούπερ σταρ. «Ελπίζω να φτάσει εκεί, αλλά το 24 δεν είναι και κακό νούμερο. Πρέπει να το εκτιμήσω και να υπενθυμίσω στον εαυτό μου την καταπληκτική καριέρα που είχα. Και επίσης να απελευθερώσω λίγο από αυτήν την περιττή πίεση. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πάντα πίεση και προσδοκίες, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αντιμετωπίσω ως κάτι που είναι όλα ή τίποτα, ξέρετε, σαν νοοτροπία τώρα ή ποτέ». Δεν το αισθάνομαι απαραίτητο. Ούτε αυτό με αφήνει να ξεχωρίσω και να αποδώσω το καλύτερό μου.

Και συνέχισε: «Είμαι ευγνώμων που έχω άλλη μια ευκαιρία, ειδικά εδώ, σε ένα μέρος όπου έχω κερδίσει 10 τίτλους Grand Slam και έχω σταθερά καλές εμφανίσεις και φτάνω στα τελικά στάδια. Τα τελευταία χρόνια επίσης ημιτελικοί, το 2024, το 2025. Είχα μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Κάρλος στα προημιτελικά πέρυσι. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής, όταν μπορώ να βάλω όλα τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους σε μια δεδομένη μέρα, νιώθω ότι μπορώ να νικήσω οποιονδήποτε. Αν δεν είχα αυτή την αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό μου, σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ, να κάθομαι και να μιλάω μαζί σας ή να ανταγωνίζομαι. Έχω ακόμα το κίνητρο, και φυσικά καταλαβαίνω ότι, ξέρετε, ο Σίνερ και ο Αλκαράθ παίζουν σε διαφορετικό επίπεδο αυτή τη στιγμή από όλους τους άλλους. Αυτό είναι γεγονός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν έχει πιθανότητα. Οπότε πάντα πιστεύω στις πιθανότητές μου, σε κάθε τουρνουά, ιδιαίτερα εδώ».

Τώρα που πλησιάζει το τέλος της καριέρας του, σκέφτεται κάποιες χαμένες ευκαιρίες του; «Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να παραπονεθεί ή να μετανιώσει για οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω σπάσει σχεδόν κάθε ρεκόρ που υπάρχει σε αυτό το άθλημα, και είμαι αιώνια ευγνώμων στο τένις που μου έδωσε την ευκαιρία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και πραγματικά, ξέρετε, να ζω το όνειρό μου, γιατί αυτό είναι το όνειρό μου. Ξέρετε, οπότε ακόμα ζω το όνειρό μου, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δηλαδή, τα επιτεύγματα είναι εκεί, είναι ένα από τα υψηλότερα κίνητρα που μπορεί να έχει κανείς, φυσικά. Αυτό είναι σαν ένα καθοδηγητικό αστέρι, αλλά δεν είναι το μόνο κίνητρο. Είναι το πάθος και η αγάπη για το άθλημα. Είναι η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Είναι η ενέργεια που νιώθεις όταν βγαίνεις στο γήπεδο. Αυτή η έκρηξη αδρεναλίνης, είναι σχεδόν σαν ναρκωτικό, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι πολλοί κορυφαίοι αθλητές από διάφορα αθλήματα μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή, τουλάχιστον τους έχω ακούσει να μιλούν γι’ αυτό. Είναι τόσο εθιστικό το συναίσθημα του ανταγωνισμού. Οπότε, ναι, με έχουν ρωτήσει πολύ για το πότε θα έρθει το τέλος για μένα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω ή να το σκεφτώ ακόμα, γιατί είμαι εδώ, ανταγωνίζομαι. Όταν αυτό έρθει και ωριμάσει στο μυαλό μου, θα το μοιραστώ μαζί σας, και τότε θα μπορέσουμε όλοι να συζητήσουμε για την αποχαιρετιστήριο tour. Αλλά τώρα είμαι ακόμα Νο. 4 στον κόσμο, συνεχίζω να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, και νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος να τραβήξω την προσοχή σε αυτή τη συζήτηση».

Ρωτήθηκε, τέλος, τι λείπει από τους υπόλοιπους παίκτες και δεν μπορούν να «χτυπήσουν» Σίνερ και Αλκαράθ. «Δεν ξέρω τι τους λείπει στους άλλους, για να είμαι ειλικρινής. Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Μου λείπει λίγο η ενέργεια στα πόδια, για να είμαι ειλικρινής, για να μπορώ να ανταγωνιστώ με αυτούς τους παίκτες στα τελευταία στάδια ενός Grand Slam. Αλλά σίγουρα δίνω το καλύτερό μου όπως το 2025, και νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά και τους έβαλα δύσκολα στην πορεία τους προς τον τίτλο. Έχασα, ναι, τρία από τα τέσσερα slam είτε από τον Σίνερ είτε από τον Αλκαράθ. Δεν χρειάζεται να τους επαινέσουμε υπερβολικά. Έχουν επαινεθεί αρκετά! Ξέρουμε πόσο καλοί είναι, και αξίζουν απολύτως να είναι εκεί που είναι. Είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις του ανδρικού τένις αυτή τη στιγμή. Εγώ προσπαθώ ακόμα να είμαι μέσα στο παιχνίδι. Όχι σε επίπεδο κατάταξης, το να είμαι Νο. 4 χωρίς να το έχω ως βασική εστίαση είναι επίσης υπέροχο, αλλά φυσικά είμαι ευγνώμων που έχω καλύτερη κατάταξη ώστε να έχω ενδεχομένως καλύτερα ζευγάρια στις πρώτες γύρους. Αυτό δεν επηρεάζει τον τρόπο που προσεγγίζω ένα slam. Ξέρω ότι η προτεραιότητά μου είναι να φροντίζω το σώμα μου και να προσπαθώ φυσικά να αντιμετωπίζω κάθε αγώνα σαν να είναι τελικός, όμως ταυτόχρονα να χτίζω ορμή και να μην ξοδεύω άσκοπη ενέργεια και ελπίζω να μπορέσω να πάω μακριά ξανά και να έχω την ευκαιρία να τους αντιμετωπίσω. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ. Θα ήθελα πολύ να έχω την ευκαιρία να παλέψω με έναν από αυτούς ή ίσως και με τους δύο εδώ. Ας δούμε. Ας δούμε αν συμβεί».