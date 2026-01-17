Τσιτσιπάς για τη βοήθεια στον Γελαδάρη: «Είναι καθήκον μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν μεταξύ εκείνων που βοήθησαν οικονομικά τον Οδυσσέα Γελαδάρη για να ταξιδέψει στην Αυστραλία και να κυνηγήσει τα όνειρά του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε γι' αυτό στη Μελβούρνη και ήταν ξεκάθαρος...

«Φυσικά και είναι καθήκον μου να βοηθάω νέους που δυσκολεύονται», είπε στο SBS ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Όταν βλέπω παιδιά με προοπτική, που θέλουν να παίξουν τένις και αγαπούν το άθλημα, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω. Είναι καθήκον μου, ως ένα παιδί που βρισκόταν στην ίδια ακριβώς κατάσταση πριν από 12 χρόνια. Μου αρέσει να βλέπω παιδιά που ονειρεύονται, παιδιά που θέλουν να καταφέρουν πράγματα στο τένις και ειδικά αν προέρχονται από τη χώρα μου. Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν έχει δώσει πολλές ευκαιρίες σε παιδιά, κυρίως της δικής μου γενιάς. Πλέον έχω τη δυνατότητα να τα υποστηρίξω και να δώσω τη δική μου βοήθεια για να καταφέρουν αυτά που θέλουν».

Ο Οδυσσέας βρίσκεται ήδη στην Αυστραλία και την επόμενη εβδομάδα θα διεκδικήσει μέσω προκριματικών μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Australian Open juniors.