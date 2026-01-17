Τσιτσιπάς στο SDNA: «Να αποδείξω ότι μπορώ να βρεθώ ανάμεσα στους καλύτερους»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο SDNA για τη νέα αρχή που θέλει να κάνει, έχοντας αφήσει πίσω του τον τραυματισμό στη μέση. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Απαλλαγμένος πλέον από τον φόβο και με το σώμα του να ανταποκρίνεται ξανά, ο Έλληνας πρωταθλητής θέτει ξεκάθαρους αλλά σταδιακούς στόχους για τη νέα σεζόν, κοιτάζοντας με αυτοπεποίθηση την επιστροφή του σε βαθιές πορείες στα Grand Slam και τη διεκδίκηση της θέσης του ανάμεσα στους κορυφαίους του παγκόσμιου τένις.

«Ένιωθα καλά παίζοντας το Πέρθ, ένιωθα πολύ όμορφα όταν παίζω για την πατρίδα μου σε αυτό το τουρνουά», είπε αρχικά ο Στέφανος, μιλώντας για τις ενθαρρυντικές πρώτες του εμφανίσεις στη σεζόν. «Το United Cup πάντα ήταν ένα ξεχωριστό τουρνουά για μένα και για την ελληνική ομάδα, μας φέρνει πολύ πιο κοντά όλους μαζί. Πιστεύω αυτό που δημιουργεί το United Cup σε μένα και στη Μαρία είναι φέρνει τις δυνάμεις μας μαζί, μας ενώνει, μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη αγάπη για το τένις. Είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε πολύ συχνά στο tour. Κοίτα, πωρωθήκαμε και οι δύο, πάντα είμαστε πωρωμένοι με το United Cup, πάντα θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο θέαμα και να βοηθήσουμε και την ομάδα να πάει μακριά στο τουρνουά. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά με την Αμερική, ήμασταν λίγο άτυχοι, αλλά όπως είπα και στη Μαρία ήμουν πολύ περήφανος για την προσπάθειά μας. Μπορεί να μην κερδίσαμε το τουρνουά ή να μην φτάσαμε εκεί που πραγματικά θέλαμε να φτάσουμε, αλλά ήταν μια αξιοσέβαστη προσπάθεια με πολύ ιδρώτα, με πολύ κόπο, δώσαμε την ψυχή μας σε αυτό το τουρνουά».

Εφόσον όλα πάνε καλά με τη μέση του, ποιοι είναι οι στόχοι του για τη νέα σεζόν; «Mου αρέσει να ξεκινάω με μικρούς στόχους και να τους ανεβάζω όλο και περισσότερο, αλλά θα ήθελα να φτάσω ημιτελικά και τελικά σε Grand Slam φέτος, να μπορέσω να ξαναπαρουσιάσω το ίδιο επίπεδο τένις που έχω δείξει τα τελευταία χρόνια. Ένας ημιτελικός Grand Slam σίγουρα θα ήταν ένας στόχος για φέτος, μη σου πω και ένας τελικός επίσης, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με μικρότερα βήματα. Επίσης έχω έναν ξεχωριστό στόχο, τον οποίο δεν έχω αναφέρει πιο πριν: θα ήθελα να πάω βαθιά στο US swing τον Μάρτιο. Μου αρέσει αυτό το swing, πάντα μoυ άρεσε να παίζω εκεί, απλώς δεν είχα ποτέ τα καλά αποτελέσματα σε αυτό τον συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη. Θα ήθελα να δω καλές πορείες εκεί και να μπορέσω να μαζέψω πολλούς πόντους από αυτό το swing, αλλά και μια πολύ καλή πορεία στην clay court σεζόν».

Μετά από μερικούς δύσκολους μήνες, με αποσύρσεις και εγκαταλείψεις, ο Στέφανος φαίνεται ότι βρήκε λύση για το θέμα του στο φινάλε της περσινής σεζόν. «Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, δεν θα έπαιζα το δεύτερο μισό της σεζόν και θα ξεκινούσα αυτά που έκανα τώρα πολύ πιο πριν. Αλλά μου ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο διότι έχεις σπόνσορες, δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Θα μου πεις ότι η υγεία μου είναι πιο σημαντική από τους σπόνσορες και θα συμφωνήσω. Εκείνη την περίοδο, όμως, ένιωθα ότι θα φτιάξει, πόσο ακόμα να διαρκέσει; Πάντα είχα αυτή την πίστη ότι θα μπορέσω να το ισορροπήσω ξανά και να το ξαναφέρω εκεί που ήταν. Αλλά ήταν λάθος μου που το πίστευα αυτό. Θα έπρεπε να ήμουν πιο σοφός στις αποφάσεις που έπαιρνα εκείνη την περίοδο. Εντάξει, έμαθα από αυτό. Ελπίζω να μην ξαναγυρίσουμε εκεί κάποια στιγμή φέτος».

Μέχρι τώρα, πάντως, δε νιώθει καμία αμφιβολία... «Είμαι τώρα σε σημείο που μπορώ να πάω άνετα μέσα στο γήπεδο και να μην το σκέφτομαι, δεν μου περνάει καν από το μυαλό ότι είναι κάτι που θα πρέπει να με απασχολεί. Μέχρι στιγμής όχι, είμαι εντάξει. Το έχω αφήσει στο παρελθόν αυτό. Και μου φέρνει μεγάλη ευχαρίστηση το ότι βρίσκομαι εδώ στο γήπεδο και έχω άλλα πράγματα που με απασχολούν και όχι ο τραυματισμός».

Τον ρωτήσαμε, τέλος, πόσο μακριά θεωρεί ότι είναι από τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ. «Aυτοί είναι οι κυρίαρχοι και νομίζω τα αποτελέσματα το δείχνουν. Μοιράστηκαν τα Grand Slams πέρυσι και πρόπερσι, oπότε αυτή τη στιγμή είναι οι δύο πρωταγωνιστές στο tour. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εγώ προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στα δικά μου πράγματα. Ξέρω ότι έχουν και αυτοί οι δικές τους ρουτίνες και τους δικούς τους στόχους, έχουν και καλή ψυχολογία από αυτές τις νίκες και αυτό το θέαμα που προσφέρουν. Μαζί με την προσωπικότητα που φέρνεις στο γήπεδο και με τις ικανότητές σου ως παίκτης, έχεις παράλληλα και αυτοπεποίθηση, όταν φέρνεις καλά αποτελέσματα. Μιλώντας για μένα, θα ήθελα να βρεθώ εκεί, να είμαι απέναντί τους, να μπορέσω να βρεθώ σε ημιτελικούς και τελικούς μαζί τους, μήπως κάποια στιγμή αποδείξω ότι μπορώ και εγώ να βρεθώ ανάμεσά τους».

Ο Στέφανος θα κάνει την Τρίτη (20/10) πρεμιέρα στο Australian Open και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Σιντάρο Μοτσιζούκι από την Ιαπωνία.