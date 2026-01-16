Σάκκαρη στο SDNA: «Θέλω να απολαύσω τα χρόνια που έχω μπροστά μου»

Το SDNA συνάντησε τη Μαρία Σάκκαρη στη Μελβούρνη και μίλησε μαζί της εν όψει της πρεμιέρας της στο Australian Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Με ωριμότητα και εμφανώς ανανεωμένη διάθεση, η Μαρία αναφέρθηκε στη δουλειά που έγινε στην προετοιμασία της και στη διαφορετική ψυχολογία με την οποία μπαίνει στο 2026.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια εξήγησε τις τεχνικές αλλαγές στο παιχνίδι της και τη σημασία της καθημερινής χαράς στην προπόνηση, τονίζοντας ότι η πραγματική βελτίωσή της θα έρθει μέσα από την εμπιστοσύνη (σε ό,τι άλλαξε) και την επανάληψη.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε με ρεαλισμό για τους στόχους της και τη συμμετοχή της στο Australian Open, ενώ δεν απέφυγε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή, μετά τη δημοσιοποίηση του αρραβώνα της.

Με τα όνειρα πάντα ζωντανά, αλλά χωρίς την πίεση του «πρέπει», η Μαρία δείχνει διάθεση να κυνηγήσει νέες κορυφές, αλλά κυρίως να απολαύσει κάθε στιγμή της διαδρομής.

«Κάναμε πολλή προπόνηση, περάσαμε πολλές στο γήπεδο, πολλές ώρες στο γυμναστήριο-αν και το γυμναστήριο ποτέ δεν ήταν θέμα», μας είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, σχολιάζοντας τη βελτιωμένη εικόνα της στο ξεκίνημα της σεζόν. «Όλα είχαν μια έξτρα προσοχή φέτος, γιατί κι εγώ είμαι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Πήγαινα για ύπνο το βράδυ και ανυπομονούσα να ξυπνήσω να πάω για προπόνηση. Αυτό είχα πολύ καιρό να το νιώσω. Αυτή τη λατρεία, αυτή τη μανία, με την καλή έννοια. Από τη στιγμή που ένιωθα έτσι, ένιωθα και ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά και να πετύχω μεγαλύτερη βελτίωση στο γήπεδο. Ο Τομ (Χιλ) με έφερε πολύ πιο κοντά στην baseline, όλες η προπονήσεις ήταν μισό βήμα πίσω από την baseline. Μου είπε ότι προφανώς δεν θα έπαιζα έτσι στα ματς, αλλά αν δεν το κάνoυμε στην προπόνηση, στα ματς θα φεύγω πίσω από εκεί που λέει Melbourne! Γενικότερα δουλέψαμε σε πολύ γρήγορο ρυθμό, δουλέψαμε στο σερβίς, κάτι που είχε ξεκινήσει από την Κίνα. Κάναμε και αλλαγές στο forehand, στην τεχνική. Επίσης, ρίξαμε βάρος στις επιλογές που κάνω σε κάθε μπάλα. Ναι μεν ξεκίνησα με δύο πολύ καλά ματς, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά ακόμα νιώθω ότι θέλω λίγους αγώνες ακόμα για να αισθανθώ ότι το έχω αυτοματοποιήσει. Αυτό έρχεται με την εμπιστοσύνη και με την επανάληψη. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το κάνεις στην προπόνηση, αλλά διαφορετικό στον αγώνα».

Με αυτή τη δουλειά που έχει βάλει και μετά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα στη σεζόν, έχει κάποιους στόχους στο μυαλό της για αυτή τη σεζόν; «Όχι. Κάθε χρόνο κάναμε αυτό το πράγμα και πέρυσι λέγαμε να πούμε έναν αριθμό, όμως δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση από την Μπελίντα (Μπέντσιτς), αν και εκείνη γύρισε μετά από εγκυμοσύνη. Ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει την καθημερινότητά της στο γήπεδο και στα ματς είναι αξιοθαύμαστος. Θέλω να κάνω κάτι παρόμοιο, δεν θέλω να πω ότι θέλω να τελειώσω μέσα στη δεκάδα. Προφανώς και το θέλω και θα ήταν ιδανικό. Πάμε, όμως, βήμα-βήμα, τουρνουά με τουρνουά και βλέπουμε!».

Έχοντας ένα αρκετά δύσκολο μονοπάτι μπροστά της, η Σάκκαρη δεν λέει μεγάλα λόγια για το Australian Open. «Δεν περιμένω να έχω καλές κληρώσεις, από τη στιγμή που δεν είμαι seeded. Πρέπει να είσαι τυχερός και να γίνουν πολλές αναποδιές στο ταμπλό. Το πρώτο ματς πάντα θα είναι δύσκολο, αλλά θα μπορούσε να ήταν πιο δύσκολο, να είχα πέσει με τη Σαμπαλένκα ή τη Σβιόντεκ. Ή να έπαιζα πρώτο γύρο με την Αντρέεβα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσω να κάνω αυτά που κάνω, αν δεν πάει καλά το Australian Open, έχουμε εννιά-δέκα μήνες μπροστά μας, είναι πολύ μεγάλη η σεζόν».

Τα εξωαγωνιστικά, ο όνομά της Μαρίας συζητήθηκε πολύ τις τελευταίες μέρες, λόγω της αποκάλυψης του αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!», μας είπε η άλλοτε Νο.3 τενίστρια στον κόσμο και στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη να τελειώσει τότε την καριέρα της. «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη... Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».

Μιλώντας για όνειρα, η Μαρία τι ονειρεύεται σε αυτή τη φάση της καριέρας της; «Προφανώς θέλω να πάρω Grand Slam, να επιστρέψω στο Top 3 και να ξεπεράσω το καλύτερο ranking μου. Ονειρεύομαι, όμως, αυτά τα χρόνια που έχω μπροστά μου να τα απολαύσω. Έχω πιεστεί πάρα πολύ, καλώς ή κακώς είναι στον χαρακτήρα μου να είμαι τελειομανής, αλλά είναι κρίμα να μην απολαύσω όσα χρόνια μου έχουν μείνει. Τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια θα παίξω ακόμα. Και η μητέρα μου πάντα λέει "απόλαυσέ το, γιατί θα τελειώσει χωρίς να το καταλάβεις". Νομίζω ότι έχω κάνει μια καριέρα που κάθε παιδί ονειρεύεται. Και να τελείωνα την καριέρα μου σήμερα, έχω πετύχει πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πετύχω. Ο καθένας στη θέση μου θα ήταν περήφανος για τον εαυτό του. Οι γονείς μου αυτό μου λένε ότι δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον εαυτό μου».

Η Σάκκαρη κάνει την Κυριακή (18/1, 02.30) πρεμιέρα στο Australian Open και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν.