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Η επιστροφή του Φέντερερ στη Rod Laver Arena (vids)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το γεγονός της ημέρας στο Australian Open ήταν, χωρίς αμφιβολία, η προπόνηση του Ρότζερ Φέντερερ!

Ο θρυλικός Ελβετός επέστρεψε στη Rod Laver Αrena, νίκησε με 7-2 σε τάι μπρέικ τον Κάσπερ Ρουντ (Νο.13!) και αποθεώθηκε από το κοινό που κατέκλυσε τις εξέδρες για... να θυμηθεί τα παλιά!

Και τα θυμήθηκε, ειδικά όταν είδε backhands σαν αυτό...

 
Ο Ρότζερ, θυμίζουμε, θα επιστρέψει και... επισήμως αύριο (17/1) στο κεντρικό court του Australian Open, εκεί όπου πανηγύρισε έξι φορές τον τίτλο, για έναν αγώνα επίδειξης με τους Λέιτον Χιούιτ, Πατ Ράφτερ και Άντρε Άγκασι.

 

Η επιστροφή του Φέντερερ στη Rod Laver Arena (vids)