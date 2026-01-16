Η επιστροφή του Φέντερερ στη Rod Laver Arena (vids)

Ο θρυλικός Ελβετός επέστρεψε στη Rod Laver Αrena, νίκησε με 7-2 σε τάι μπρέικ τον Κάσπερ Ρουντ (Νο.13!) και αποθεώθηκε από το κοινό που κατέκλυσε τις εξέδρες για... να θυμηθεί τα παλιά!
Και τα θυμήθηκε, ειδικά όταν είδε backhands σαν αυτό...
Roger Federer v Casper Ruud: AO 2026 Edition 😮💨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026
Enjoy the full tiebreak from today's practice on Rod Laver Arena 👇 pic.twitter.com/7rxOkCv2El
PSA: ROGER IS ON COURT 🚨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026
Watch Federer hit with Ruud on RLA ➡️ https://t.co/Oz3ZD6ehGy pic.twitter.com/4f1GF8ef6p
Roger Federer returns to Rod Laver Arena 😍 pic.twitter.com/czfuPV0KpF— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026