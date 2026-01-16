Τσιτσιπάς: «Το πρόγραμμα της ATP είναι υπερβολικά φορτωμένο» (vid)

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Μελβούρνη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε εκτενώς στα ψυχολογικά θέματα που είχε λόγω του τραυματισμού στη μέση και έκανε παράπονα για το καλεντάρι της ATP. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάει η χρονιά. Κοιτάξτε, άλλη μία πρώτη χρονιά, άλλη μία ευκαιρία, άλλη μία χρονιά με φρέσκες, νέες προοπτικές και νέους στόχους στο μυαλό μου», είπε ο 27χρονος τενίστας, που κάνει τη Δευτέρα (19/1) ή την Τρίτη (20/1) κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι πρεμιέρα στο Australian Open. «Ξέρετε, κάθε χρονιά φέρνει νέες ιδέες. Κάθε χρονιά φέρνει νέους στόχους και φιλοδοξίες. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Ελπίζω σε ένα υγιές 2026, όπου θα μπορώ να δοκιμάσω τον εαυτό μου στο έπακρο, χωρίς καμία αμφιβολία για το αν μπορώ να αποδώσω ή όχι και χωρίς να αναρωτιέμαι αν μπορώ να παίξω συνεχόμενους αγώνες. Είμαι ευγνώμων μέχρι τώρα σε όλους τους γιατρούς μου που έκαναν απίστευτη δουλειά για να με φέρουν ξανά στο γήπεδο, καθώς και στην ομάδα μου που επέμεινε και πίστεψε στη διαδικασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους τους τελευταίους μήνες, που μου επέτρεψαν να επιστρέψω ξανά στην αρχική μου κατάσταση».

Νιώθοντας καλύτερα σωματικά, ο Στέφανος έχει πλέον και εξαιρετική ψυχολογία: «Απολαμβάνω το τένις. Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε τέτοια κατάσταση, απολαμβάνω το τένις είτε πάνε καλά τα πράγματα είτε όχι. Τουλάχιστον έχω κάποιας μορφής feedback. Ξέρω τι δεν λειτούργησε και μπορώ να μπω στον επόμενο αγώνα γνωρίζοντας ότι πρέπει να αποφύγω κάποια πράγματα και να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα. Όταν είσαι τραυματισμένος, δεν έχεις αυτό το feedback, γιατί ουσιαστικά με το ζόρι καταφέρνεις να μπεις στο γήπεδο για να παίξεις έναν αγώνα. Υπάρχουν διαφορετικού τύπου ανησυχίες που σε χτυπούν όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Ξέρω ότι η Αδελαΐδα δεν πήγε καλά την περασμένη εβδομάδα, αλλά παραμένω αρκετά αισιόδοξος και νιώθω καλά με το παιχνίδι μου. Μια τέτοια ήττα δεν πρόκειται να με διαλύσει ή να με κάνει να αισθανθώ χειρότερα για κάτι. Το είδα ως μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου, αλλά είναι εξαιρετικό να έχεις τέτοιους αγώνες, γιατί παίρνω feedback από το παιχνίδι μου και βλέπω τον εαυτό μου να παίζει σταθερά εβδομάδα με την εβδομάδα, χωρίς ανησυχίες ή προβλήματα. Αυτό μου επιτρέπει επίσης να απολαμβάνω περισσότερο το παιχνίδι και να είμαι ενθουσιώδης για μια χρονιά όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας».

Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχει λυθεί το θέμα με τη μέση του: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό εκεί. Ελπίζω απλώς να παραμείνει έτσι».

«Αν δεν έχεις υγιές μυαλό, δυσκολεύεσαι και σωματικά»

Ο Τσιτσιπάς παραδέχτηκε ότι έφτασε σε έναν σημείο που δεν τον ενδιέφεραν πλέον τα αποτελέσματα: «Οι τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επηρεάζουν και τον εγκέφαλο. Μπορείτε να το ψάξετε. Έχω κάνει πολλή έρευνα πάνω σε αυτό. Οι τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη δεν είναι καθόλου αστείο θέμα. Η σπονδυλική στήλη γενικά είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματός σου, οπότε αν επηρεαστεί, μπορεί να σε επηρεάσει πολύ και ψυχικά. Νιώθω ότι αν δεν έχεις υγιές σώμα, επηρεάζεται το μυαλό σου και αν δεν έχεις υγιές μυαλό, δυσκολεύεσαι και σωματικά. Το σώμα σου αρχίζει να καταρρέει όταν δεν είσαι καλά ψυχικά. Ειδικά όταν είσαι αθλητής αυτού του επιπέδου, όπου πρέπει να είσαι συνεπής στη δουλειά σου μέρα με τη μέρα και να εμφανίζεσαι στο γήπεδο κάθε μέρα φρέσκος και πρόθυμος να θυσιάσεις πολλά πράγματα για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, όλα αυτά έχουν τεράστια επίδραση στην καθημερινότητά σου. Βλέποντας τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση, έφτασα ειλικρινά σε ένα σημείο που δεν έδινα καν προτεραιότητα στα αποτελέσματα. Δεν με ένοιαζαν τα αποτελέσματα. Δεν είχαν καμία σημασία για μένα. Αυτό που μετράει είναι να προπονούμαι σωστά και να μην πονάω και να μη με ενοχλεί τίποτα. Κατά κάποιον τρόπο περίμενα ότι τα αποτελέσματα δεν θα έρθουν, γιατί όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση, τα αποτελέσματα είναι το λιγότερο σημαντικό πράγμα εκείνη τη στιγμή. Δεν σκέφτεσαι καν να κερδίσεις τουρνουά, γιατί απλώς προσπαθείς να επιβιώσεις, να σταθείς όρθιος».

Όσο για τον στόχο του στο Australian Open; «Θέλω να μπορώ να νιώθω ανταγωνιστικός όταν μπαίνω στο γήπεδο, να μπορώ να ανταγωνιστώ οποιονδήποτε παίκτη. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος. Δεν ψάχνω για κάτι τεράστιο ή εντυπωσιακό στο γήπεδο. Θέλω απλώς να βγαίνω εκεί έξω, να ανταγωνίζομαι, να απολαμβάνω τον ανταγωνισμό, αυτή την ανταγωνιστική πλευρά του παιχνιδιού, όπου οι παίκτες πηγαίνουν μπρος-πίσω και κάπως ερωτεύεσαι αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού. Να αφήσω τον εαυτό μου να μπει σε αυτό το πνεύμα και τη διάθεση και να δω τι μπορεί να βγάλει αυτό από το παιχνίδι μου. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία εστιάζω αυτή τη στιγμή».

«Δεν είναι σύμπτωση το ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν το 2025»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο φορτωμένο πρόγραμμα των παικτών, εξαιτίας των Masters δύο εβδομάδων. «Το σώμα μου είναι ένα φρούριο και είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Αν δεν έχω υγιές σώμα και υγιές μυαλό, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τότε έφτασα στο peak μου, όταν το σώμα και το μυαλό μου ήταν ευθυγραμμισμένα και υγιή. Τότε είχα τα καλύτερα αποτελέσματα. Τότε πέρασα και τις πιο όμορφες στιγμές στο γήπεδο. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το tour και είμαι σίγουρος ότι πολλοί παίκτες έχουν μιλήσει γι’ αυτά. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν. Δεν είμαι άνθρωπος που παραπονιέται, γιατί αγαπώ το ATP Tour. Αγαπώ όσα μας προσφέρει και τις ευκαιρίες που μας δίνει, αλλά το πρόγραμμα είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση το ότι τόσοι πολλοί παίκτες τραυματίστηκαν το 2025. Είδα και κάποια στατιστικά, νομίζω ότι δεν είχαμε ξαναδεί χρονιά με τόσες πολλές εγκαταλείψεις. Πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση με το τι μας κάνει το tour. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Τα Masters 1000 είναι υπερβολικά μεγάλης διάρκειας. Υπάρχει μια φόρμουλα όπου μπορείς να κόψεις λίγες μέρες εδώ κι εκεί και να έχεις το ιδανικό αποτέλεσμα, με μικρές μόνο προσαρμογές».

Δεν θα «απαρνιόταν», πάντως, κάποιο από αυτά τα τουρνουά. «Σίγουρα όχι. Δεν θέλω να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν πολλοί χορηγοί και άνθρωποι πίσω μου που πιστεύουν σε μένα και θέλουν να αγωνίζομαι και να είμαι υγιής, κι εγώ το ίδιο. Αν υπάρξει εξουθένωση ή κάτι που δεν μου επιτρέπει να αγωνιστώ, φυσικά θα το βάλω ως προτεραιότητα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν συνέπειες αν δεν το κάνω. Πιστεύω, όμως, ότι το tour θα μπορούσε να συνεργάζεται περισσότερο με τους παίκτες για να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να λειτουργεί για όλους. Δεν χρειάζεται να είναι μονόπλευρο. Δεν λέω να γίνουν όλα τα Masters 1000 επτά ημερών. Λέω ότι υπάρχει τρόπος να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κόσμου. Όταν έχεις Masters 1000 διάρκειας 12 ημερών, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να τα παρακολουθώ. Θα προτιμούσα να είναι maximum δέκα ημέρες. Έτσι ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος. Όταν μετατρέπεις τα τουρνουά σε μαραθώνιους, δεν θα τα ακολουθήσουν όλοι. Το λέω και από την πλευρά ανθρώπων που παρακολουθούν το τένις απ’ έξω και μου δίνουν το ίδιο feedback. Το Μπερσί, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Το τουρνουά τελειώνει σε επτά ημέρες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Υπάρχουν πολλά καλά ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ίδιο και το Μόντε Κάρλο. Αυτά είναι υπέροχα τουρνουά για να τα παρακολουθείς. Υπάρχει τρόπος να γίνει. Απλώς πρέπει οι παίκτες να είναι ευθυγραμμισμένοι και να αποτελούν μέρος του συστήματος, όχι να αισθάνονται ότι τους απομακρύνουν από αυτό».

Αρχικά, ωστόσο, ο Στέφανος ήταν θετικός στην αλλαγή: «Τότε το έβλεπα τελείως διαφορετικά. Πίστευα ότι τα χρηματικά έπαθλα θα αυξάνονταν, αφού θα παίζαμε περισσότερο. Όταν σου ζητείται να παίζεις περισσότερο, περιμένεις και υψηλότερη αμοιβή για την υπηρεσία που προσφέρεις ως επαγγελματίας τενίστας. Αργότερα διαπίστωσα ότι αυτό δεν άλλαξε δραματικά. Υπάρχει βέβαια το profit-sharing, που είναι θετικό και δίκαιο, αλλά αυτό που είχα στο μυαλό μου αρχικά ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που τελικά προέκυψε. Δεν θα το έλεγα παραπλανητικό, αλλά ίσως να μην υπήρξε επαρκής διευκρίνιση. Θυμάμαι ότι στην πρώτη μου συνέντευξη για το OneVision ήμουν απόλυτα θετικός. Όταν, όμως, το είδα να εφαρμόζεται και βρέθηκα μέσα στο σύστημα, άρχισα σταδιακά να είμαι όλο και λιγότερο υποστηρικτής του».