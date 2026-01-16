Ανοίγει την αυλαία στη Margaret Court Arena η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει την Κυριακή (18/1) πρεμιέρα στο Australian Open και, μάλιστα, ο αγώνας της με τη Λεόλια Ζανζάν θα είναι ο πρώτος της φετινής διοργάνωσης στη Margaret Court Arena!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) θα τεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλίδα (Νο.101) στις 2.30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο τενιστριών και η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο είτε με τη Μίρα Αντρέεβα (No.8), είτε με την Ντόνα Βέκιτς (No.70)

Tην ίδια μέρα κάνουν πρεμιέρα και οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Σάσα Ζβέρεφ, Τζάσμιν Παολίνι και Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Το πρόγραμμα στα τρία μεγάλα γήπεδα:

Rod Laver Arena (02.30)

Σάσνοβιτς-Παολίνι

Ζβέρεφ-Ντιάλο

(10.00)

Σαμπαλένκα-Ραζαονά

Αλκαράθ-Γουόλτον

Margaret Court Arena (02.30)

Σάκκαρη-Ζανζάν

Σερούντολο-Ζανγκ

(10.00)

Μπούμπλικ-Μπρούκσμπι

Σαγουάνγκο-Ραντουκάνου

John Cain Arena (02.00)

Φέρι-Κομπόλι

Σβιτολίνα-Μπούκσα

(08.00)

Τιάφοου-Κούμπλερ

Ντανίλοβιτς-Γουίλιαμς

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης μέρας εδώ.