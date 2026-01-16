Αλκαράθ: «Χάρη στον Φερέρο είμαι ο παίκτης είμαι σήμερα»

Ένα από τα θέματα συζήτησης πριν το φετινό Australian Open είναι αν ο Κάρλος Αλκαράθ θα καταφέρει να πάρει τον τίτλο στη Μελβούρνη και να συμπληρώσει το καρέ των Grand Slam.

Tι θα προτιμούσε ο ίδιος, όμως, να κερδίσει το Australian Open και να γράψει ιστορία ή να κατακτήσει τα τρία υπόλοιπα φετινά majors;

«Δεν ξέρω ποιο θα διάλεγα», είπε ο 22χρονος Ισπανός σε συνέντευξη τύπου στη Μελβούρνη. «Προφανώς, το να ολοκληρώσεις το Career Grand Slam είναι κάτι εκπληκτικό και το να μπορείς να είσαι ο νεότερος που το έχει καταφέρει ποτέ είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά τρία είναι τρία! Τρία Grand Slam είναι τρία Grand Slam, οπότε δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τη σκεφτώ, όχι κάτι που μπορεί να απαντηθεί γρήγορα!».

Ρωτήθηκε, φυσικά, και για το «διαζύγιο» με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο: «Είναι κάτι που απλώς αποφασίσαμε. Νομίζω ότι στη ζωή υπάρχουν κεφάλαια που έρχεται η στιγμή να κλείσουν. Έτσι το αποφασίσαμε. Θέλω να πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτά τα επτά χρόνια που ήμουν με τον Χουάν Κάρλος. Έμαθα πολλά. Πιθανότατα χάρη σε εκείνον είμαι ο παίκτης που είμαι σήμερα. Εσωτερικά αποφασίσαμε έτσι, κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο από κοινού. Όπως είπα, παραμένουμε φίλοι, έχουμε καλή σχέση. Απλώς πήραμε αυτή την απόφαση».

Σε ό,τι αφορά το σερβίς του και όλη τη σύγκριση που γίνεται με τον Τζόκοβιτς, ο Κάρλος σχολίασε: «Δεν σκεφτόμουν να κάνω το ίδιο σερβίς με τον Τζόκοβιτς. Αλλά στο τέλος, μπορώ κι εγώ να δω τις ομοιότητες!».