Πότε κάνουν πρεμιέρα στη Μελβούρνη Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Δεν ξέρουμε ακόμα τις ώρες έναρξης των αγώνων, όμως έγινε γνωστή η μέρα που θα ξεκινήσουν την προσπάθειά τους στο Australian Open Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, λοιπόν, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (18/1) και θα βρει απέναντί της τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν.

Είτε μια μέρα μετά (19/1), είτε την Τρίτη (20/1) θα μπει στο γήπεδο ο Στέφανος, που θα αναμετρηθεί με τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Την πρώτη μέρα των αγώνων ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα και τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, τον Κάρλος Αλκαράθ. Τότε θα γίνει και η ενδιαφέρουσα μονομαχία του Σάσα Ζβέρεφ με τον Γκάμπριελ Ντιάλο.

Γιάνικ Σίνερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ίγκα Σβιόντεκ θα αγωνιστούν Δευτέρα (19/1) ή Τρίτη (20/1).