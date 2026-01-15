H κλήρωση του Τσιτσιπά στο Australian Open

Με τoν Σιντάρο Μοτσιζούκι (No.112), που πρόσφατα συνάντησε στο Περθ, θα τεθεί αντιμέτωπος ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Australian Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Eφόσον επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη (όπως έκανε και στο United Cup), ο 27χρονος τενίστας θα συναντήσει στον δεύτερο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τόμας Μάχατς.

Στον τρίτο γύρο ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά, καθώς ενδέχεται να βρει τον Λορέντζο Μουζέτι και όποιος βγει αλώβητος, μάλλον θα αναμετρηθεί με Γίρι Λεχέτσκα ή Τέιλορ Φριτζ.

Αυτό είναι το τέταρτο του Νόβακ Τζόκοβιτς, που φαίνεται να έχει ορθάνοιχτο δρόμο τουλάχιστον μέχρι τους «16», όπου πιθανότατα θα συναντήσει τον Γιάκουμπ Μένσικ.

Ο Σέρβος θρύλος είναι, πάντως, στην πλευρά του Γιάνικ Σίνερ, κατόχου του τίτλου, που προβλέπεται να πέσει πάνω στον Ζοάο Φονσέκα στον τρίτο γύρο!

Ο επικεφαλής του ταμπλό Κάρλος Αλκαράθ, που ψάχνει το Career Grand Slam, φαίνεται να έχει πιο ανοιχτό μονοπάτι, αν και έχει στη δική του πλευρά επικίνδυνους παίκτες, όπως τους Σάσα Ζβέρεφ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

Ζβέρεφ-Αλιασίμ

Μουζέτι-Τζόκοβιτς

Σέλτον Σίνερ

Πιθανή φάση «16»:

Αλκαράθ-Νταβίντοβιτς

Μπούμπλικ-Ντε Μινόρ

Ζβέρεφ-Ρούμπλεφ

Μεντβέντεφ-Αλιασίμ

Μουζέτι-Φριτζ

Μένσικ-Τζόκοβιτς

Σέλτον-Ρουντ

Χατσάνοφ-Σίνερ