Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Αustralian Open

Με τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν (Νο.101) θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Australian Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

Τα πολύ δύσκολα, πάντως, αρχίζουν για τη Μαρία από νωρίς, καθώς αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο λογικά θα πέσει πάνω στη Μίρα Αντρέεβα, Νο.8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς.

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο, πιθανότατα θα βρει την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα, ενώ στον τέταρτο ενδεχομένως μια εκ των Ελίνα Σβιτολίνα, Ντιάν Σνάιντερ.

Αυτό είναι το τέταρτο της Κόκο Γκοφ, που έχει μαζί της τις Μαρκέτα Βοντρούσοβα, Καρολίνα Μούχοβα και Έμα Ναβάρο.

Η νεαρή Αμερικανίδα, με βάση το ranking, προβλέπεται να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η Ίγκα Σβιόντεκ, που κυνηγάει στη Μελβούρνη το Career Grand Slam. Μπορεί, πάντως, να χρειαστεί να ξεπεράσει το πολύ υψηλό εμπόδιο της Ναόμι Οσάκα στον τέταρτο γύρο!

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σαμπαλένκα-Παολίνι

Γκοφ-Αντρέεβα

Πεγκούλα-Ανισιμόβα

Ριμπάκινα-Σβιόντεκ

Πιθανή φάση «16»:

Σαμπαλένκα-Τάουσον

Αλεξαντρόβα-Παολίνι

Γκοφ-Ναβάρο

Σβιτολίνα-Αντρέεβα

Πεγκούλα-Κις

Νόσκοβα-Ανισιμόβα

Ριμπάκινα-Μπέντσιτς

Οσάκα-Σβιόντεκ