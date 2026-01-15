Εκτός μονού στη Μελβούρνη ο Κοκκινάκης

Έπειτα από την απόσυρσή του από τον αγώνα με τον Βαλεντέν Βασερό στον δεύτερο γύρο της Αδελαΐδας λόγω τραυματισμού στον ώμο, ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός αναγκάστηκε να βγει και εκτός μονού Australian Open (18/1-1/2). Θα προσπαθήσει, πάντως, να παίξει στο διπλό.
«Δυστυχώς, αφού μίλησα με την ομάδα και τους γιατρούς μου, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από το μονό του Australian Open», ανακοίνωσε στα social media ο Θανάσης. «Μετά από μια απίστευτα δύσκολη χρονιά, αυτό ήταν το event για το οποίο ανυπομονούσα περισσότερο, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Θα δοκιμάσω στο διπλό».
Θυμίζουμε ότι ο Κοκκινάκης λύγισε... ηρωικά στον πρώτο γύρο του Adelaide International τον Σεμπ Κόρντα και πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από σχεδόν έναν χρόνο!