Εκτός μονού στη Μελβούρνη ο Κοκκινάκης

Η ατυχία συνεχίζεται για τον Θανάση Κοκκινάκη, σχεδόν 12 μήνες μετά το χειρουργείο στον θώρακα.

Έπειτα από την απόσυρσή του από τον αγώνα με τον Βαλεντέν Βασερό στον δεύτερο γύρο της Αδελαΐδας λόγω τραυματισμού στον ώμο, ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός αναγκάστηκε να βγει και εκτός μονού Australian Open (18/1-1/2). Θα προσπαθήσει, πάντως, να παίξει στο διπλό.

«Δυστυχώς, αφού μίλησα με την ομάδα και τους γιατρούς μου, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ από το μονό του Australian Open», ανακοίνωσε στα social media ο Θανάσης. «Μετά από μια απίστευτα δύσκολη χρονιά, αυτό ήταν το event για το οποίο ανυπομονούσα περισσότερο, αλλά δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Θα δοκιμάσω στο διπλό».

Θυμίζουμε ότι ο Κοκκινάκης λύγισε... ηρωικά στον πρώτο γύρο του Adelaide International τον Σεμπ Κόρντα και πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από σχεδόν έναν χρόνο!