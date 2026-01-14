Ο ερασιτέχνης Τζόρνταν Σμιθ κέρδισε το 1 εκατομμύριο! (vids)

Ο ερασιτέχνης Τζόρνταν Σμιθ ήταν ο μεγάλος νικητής του πρωτότυπου 1 Point Slam, κατακτώντας το εντυπωσιακό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στη Ροντ Λέιβερ Αρίνα.

Ο Σμιθ, πρωταθλητής της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία, συμμετείχε στο τουρνουά ως τοπικός κλαμπ παίκτης, ωστόσο κατάφερε να αφήσει εκτός διοργάνωσης μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις και να φτάσει μέχρι την κορυφή.

Στον τελικό, επικράτησε της επαγγελματία Τζοάνα Γκάρλαντ (Νο 117 στον κόσμο), η οποία υπέπεσε σε αβίαστο λάθος από νωρίς στο καθοριστικό ράλι. Η Γκάρλαντ είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία, αποκλείοντας διαδοχικά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον Νικ Κύργιο, τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά και την Ντόνα Βέκιτς στα ημιτελικά.

Από την πλευρά του, ο Σμιθ απέκλεισε τον Γιανίκ Σίνερ, με τον Ιταλό να υποπίπτει σε διπλό λάθος, ενώ στη συνέχεια έθεσε εκτός συνέχειας την Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 4 στον κόσμο) και τον επαγγελματία Πέδρο Μαρτίνεθ (Νο 71).

Η διοργάνωση προσέφερε αρκετές δυνατές στιγμές, με τη Μαρία Σάκκαρη να αποκλείει το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στους άνδρες, Κάρλος Αλκαράθ, την Αμάντα Ανισίμοβα να αφήνει εκτός τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και την Ίγκα Σφιόντεκ να επικρατεί του Φλάβιο Κομπόλι.

Το 1 Point Slam, στο οποίο συμμετείχαν 48 επαγγελματίες, ερασιτέχνες και γνωστές προσωπικότητες της Αυστραλίας, επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα του ως ένα event γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026