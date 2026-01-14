Η Σάκκαρη κέρδισε τον Αλκαράθ στο 1 Point Slam! (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε νίκη απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ στο ιδιαίτερο event 1 Point Slam, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Australian Open και προσφέρει έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το 1 Point Slam αποτελεί μια πρωτότυπη διοργάνωση, όπου κάθε αναμέτρηση κρίνεται σε έναν μόνο πόντο, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά τον βαθμό απρόβλεπτου. Στο event συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες, άνδρες και γυναίκες, σε μικτά παιχνίδια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε σε έναν από τους μικτούς αγώνες της ημέρας απέναντι στον κορυφαίο τενίστα της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός επιχείρησε να τελειώσει τον πόντο με drop shot, ωστόσο το χτύπημά του κατέληξε στο φιλέ.

Νωρίτερα, η Σάκκαρη είχε αποκλείσει τον ερασιτέχνη Καρλ Στεφάνοβιτς, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου ενώ στα προημιτελικά ηττήθηκε από την Τζοάνα Γκάρλαντ.