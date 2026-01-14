Νόμιζε ότι κέρδισε στο tie-break, ο διαιτητής τον γύρισε πίσω και τελικά έχασε (vid)

Ο Σεμπάστιαν Όφνερ υπέπεσε σε ένα από τα πιο ακριβά λάθη της καριέρας του στα προκριματικά του Australian Open, πανηγυρίζοντας πρόωρα τη νίκη του και καταλήγοντας τελικά εκτός.

Στον αγώνα με τον Νισές Μπασαβαρέντι, ο Αυστριακός νόμισε πως είχε τελειώσει το ματς όταν προηγήθηκε 7-1 στο tie-break του τρίτου σετ και κατευθύνθηκε στο φιλέ για χειραψία. Ωστόσο, ο διαιτητής του υπενθύμισε ότι στα προκριματικά το super tie-break παίζεται στους 10 πόντους.

Ο Μπασαβαρέντι εκμεταλλεύτηκε πλήρως το λάθος, πήρε 8 από τους επόμενους 9 πόντους και έφτασε σε μια εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας με 4-6, 6-4, 7-6 (13-11).

Ο 20χρονος τενίστας πανηγύρισε έξαλλα μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τζορτζ Λόφχαγκεν για μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Australian Open.

«Ήξερα ότι υπήρχε ακόμα λίγος χρόνος... Σε ένα σούπερ τάι μπρέικ, έχεις πάντα μια ευκαιρία, οπότε συνέχισα να πιστεύω», δήλωσε ο Μπασαβαρέντι στην ιστοσελίδα του Australian Open μετά τον θρίαμβο του. «Αφού κέρδισα τον επόμενο πόντο [μετά το 1-7] σκέφτηκα πως μπορώ να κερδίσω τον αγώνα και να περάσω στον επόμενο γύρο. Οπότε ναι, αυτό σίγουρα μου έδωσε λίγη ελπίδα», προσέθεσε.