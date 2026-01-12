Πρώτο βήμα από Παπαμιχαήλ στη Μελβούρνη (vid)

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πέτυχε την πρώτη από τις τρεις νίκες που χρειάζεται για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Australian Open.

Η 32χρονη τενίστρια (Νο.160) επικράτησε της Αμερικανίδας Σάσια Βίκερι (No.563 και άλλοτε Νο.73) με 6-3, 7-5 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης.

Εκεί θα βρει την Τετάρτη (14/1) την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, Νο.6 του ταμπλό και Νο.110 στον κόσμο, που απέκλεισε με 6-2, 3-6, 6-0 την Αλίς Τουμπελό.

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο και τελευταίο προκριματικό γύρο, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς Χραντσάκοβα-Πέρα.

Η Δέσποινα φιλοδοξεί να βρεθεί για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό Grand Slam και αν τα καταφέρει, θα μπει στην κληρωτίδα την Πέμπτη (15/1) μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη.