Η κλήρωση της Παπαμιχαήλ στη Μελβούρνη

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει στα προκριματικά Grand Slam μετά το 2024 και θα προσπαθήσει να περάσει στο κυρίως ταμπλό του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 32χρονη τενίστρια, No.157 στον κόσμο, χρειάζεται τρεις νίκες για να τα καταφέρει και το πρώτο της εμπόδιο είναι η Αμερικανίδα Σάσια Βίκερι (Νο.560), με την οποία θα μονομαχήσει αύριο (12/1) τα ξημερώματα (περίπου στις 02.30-03.00).

Αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Σταροντούμπτσεβα-Τουμπελό, ενώ στον τρίτο γύρο θα αναμετρηθεί με μια εκ των Χραντσάκοβα-Ναχιμάνα, Πέρα-Τόμοβα.

Η Δέσποινα έπαιξε εξαιρετικά την περσινή σεζόν και έκανε άλμα στο ranking, κάτι που της επέτρεψε να βρεθεί ξανά στο προκριματικό ταμπλό του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

Αν μπορέσει να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί για πρώτη φορά σε major, τότε θα μπει την Πέμπτη (15/1) στην κληρωτίδα της διοργάνωσης.