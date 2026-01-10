Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑΜ ΑμεΑ και ΕΦΟΑ

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΟΜ ΑμεΑ) και η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) υπέγραψαν την Πέμπτη (8/1) Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική και ουσιαστική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο στη χώρα μας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Θεόδωρο Γκλαβά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Μουσά, καθώς και από τον Πρόεδρο της ΕΑΟΜ ΑμεΑ κ. Κωνσταντίνο Σιάχο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Μαρκίδη, παρουσία του Α΄ Αντιπροέδρου της Ε.Φ.Ο.Α. κ. Γρηγόρη Δάσκου και του Ομοσπονδιακού Προπονητή Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο κ. Γεώργιου Κόντου.

Στόχος του Μνημονίου είναι η συντονισμένη προώθηση και ανάπτυξη της Αντισφαίρισης με Αμαξίδιο σε όλα τα επίπεδα, η ενίσχυση των αγωνιστικών διοργανώσεων εντός Ελλάδας, η υποστήριξη της διεθνούς παρουσίας των αθλητών και η διασφάλιση της θεσμικής εκπροσώπησης του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Ομοσπονδίες προγραμματίζουν την υλοποίηση κοινών αγωνιστικών και αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην περαιτέρω προβολή και καθιέρωση της αντισφαίρισης με αμαξίδιο στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΟΜ ΑμεΑ, κ. Κωνσταντίνος Σιάχος, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της αντισφαίρισης με αμαξίδιο στη χώρα μας. Η συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Α. διασφαλίζει θεσμική συνέχεια, τεχνογνωσία και κοινό όραμα, με τελικό στόχο την ενίσχυση των αθλητών μας και τη διεύρυνση της βάσης του αθλήματος».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Α., κ. Θεόδωρος Γκλαβάς, τόνισε: «Η Ε.Φ.Ο.Α. στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη της αντισφαίρισης με αμαξίδιο και την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο φορέων για την προώθηση του αθλητισμού ως κοινωνικού αγαθού, χωρίς αποκλεισμούς».