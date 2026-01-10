Φιλική νίκη του Αλκαράθ επί του Σίνερ (vids)

Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ ξεσήκωσαν τη Σεούλ λίγο πριν το... επίσημο σόου στη Μελβούρνη.

Οι δύο καλύτεροι τενίστες στον κόσμο χάρισαν σπουδαίο θέαμα σε 15.000 θεατές στην Incheon Inspire Arena και τελικά τη φιλική νίκη πήρε ο νεαρός Ισπανός, που επικράτησε του 24χρονου Ιταλού με 7-5, 7-6(6).

Κάρλος και Γιάνικ θα μεταβούν τώρα στη Μελβούρνη, καθώς ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Australian Open (18/1-1/2).

Aμφότεροι επέλεξαν να μην παίξουν σε τουρνουά πριν το πρώτο Grand Slam της σεζόν, όμως θα δώσουν φιλικά ματς στη Rod Laver Arena.

Συγκεκριμένα, ο Αλκαράθ θα αναμετρηθεί την προσεχή Πέμπτη (15/1) με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ενώ μια μέρα μετά (16/1) ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Carlos Alcaraz recebendo uma raquete personalizada por ter vencido a exibição. pic.twitter.com/v9k2v1q6bC — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 10, 2026

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner tirando a classifica foto após o jogo.



📽️ hye_nnis pic.twitter.com/P42XXAYJuN — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 10, 2026