Φιλική νίκη του Αλκαράθ επί του Σίνερ (vids)

Οι δύο καλύτεροι τενίστες στον κόσμο χάρισαν σπουδαίο θέαμα σε 15.000 θεατές στην Incheon Inspire Arena και τελικά τη φιλική νίκη πήρε ο νεαρός Ισπανός, που επικράτησε του 24χρονου Ιταλού με 7-5, 7-6(6).
Κάρλος και Γιάνικ θα μεταβούν τώρα στη Μελβούρνη, καθώς ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Australian Open (18/1-1/2).
Aμφότεροι επέλεξαν να μην παίξουν σε τουρνουά πριν το πρώτο Grand Slam της σεζόν, όμως θα δώσουν φιλικά ματς στη Rod Laver Arena.
Συγκεκριμένα, ο Αλκαράθ θα αναμετρηθεί την προσεχή Πέμπτη (15/1) με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, ενώ μια μέρα μετά (16/1) ο Σίνερ θα αντιμετωπίσει τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.
Carlos Alcaraz recebendo uma raquete personalizada por ter vencido a exibição. pic.twitter.com/v9k2v1q6bC— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 10, 2026
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner tirando a classifica foto após o jogo.— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 10, 2026
📽️ hye_nnis pic.twitter.com/P42XXAYJuN
Fim de jogo 7/5 x 7/6! Carlos Alcaraz e Jannik Sinner deram um show ao publico nessa exibição. Com pontos lindos e uma interação com o publico 🫶🏼 pic.twitter.com/xkPrEszDZE— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 10, 2026