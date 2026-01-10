Σαμπαλένκα-Κόστγιουκ στον τελικό του Μπρίσμπεν

Αρίνα Σαμπαλένκα και Μάρτα Κόστγιουκ θα μονομαχήσουν αύριο (11/1, 08.00) για το τρόπαιο στο Brisbane International.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, που είναι και υπερασπίστρια του τίτλου, ξεπέρασε το εμπόδιο της Καρολίνα Μούχοβα (Νο.20) με 6-3, 6-3 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης για τρίτη σερί χρονιά.

Μετράει 37 νίκες στα τελευταία 39 της ματς στην Αυστραλία και θα βρει τώρα απέναντί της τη φορμαρισμένη Μάρτα Κόστγιουκ, Νο.26 στον κόσμο.

Η 26χρονη Ουκρανή υπέταξε εύκολα με 6-0, 6-3 την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.6) σημείωσε την τρίτη σερί Top 10 νίκη της (σε straight sets) στο Μπρίσμπεν, αφού είχε αφήσει εκτός και τις Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.3) και Μίρα Αντρέεβα (Νο.9). Με την πορεία της στην αυστραλιανή πόλη, μάλιστα, θα επιστρέψει τη Δευτέρα (12/1) στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σαμπαλένκα είναι, πάντως, αήττητη απέναντι στην Κόστγιουκ, αφού έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.