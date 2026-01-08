Απίστευτο: Δεν ξέρει τένις, αλλά μπήκε σε επαγγελματικό τουρνουά! (vid)

Ο κόσμος του τένις είναι σε... σοκ εξαιτίας κάποιων βίντεο από το τουρνουά W35 του Ναϊρόμπι που κυκλοφόρησαν στα social media.

Η Χάτζαρ Αμπντελκαντέρ, που μπήκε με wild card στη διοργάνωση, έγινε viral διότι κέρδισε μόλις τρεις πόντους στον αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στη Λορένα Σέντελ! Η αναμέτρηση διήρκεσε μόλις 37 λεπτά και περιλάμβανε 22 διπλά λάθη, 20 από τα οποία έκανε η unranked Αιγύπτια!

Οι δύο από τους τρεις πόντους της Αμπντελκαντέρ προήλθαν από αυτά τα διπλά λάθη της Γερμανίδας αντιπάλου της στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ. Ο τρίτος και τελευταίος πόντος ήρθε όταν η Σέντελ έστειλε άουτ μια επιστροφή με το backhand στο δεύτερο γκέιμ του δεύτερου σετ.

Η 21χρονη τενίστρια είχε ποσοστό πρώτου σερβίς μόλις 8,3%, το οποίο ανέβηκε οριακά στο 9,1% στα δεύτερα σερβίς. Υπέπεσε σε διπλό λάθος σε όλα εκτός από τέσσερα από τα σερβίς της, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων εννέα και των τελευταίων επτά!

Για σύγκριση, η Σέντελ είχε ποσοστό πρώτου σερβίς 92,6% και σημείωσε 13 άσους απέναντι στην αντίπαλό της. Η Αμπντελκαντέρ φέρεται να άρχισε να παίζει τένις σε ηλικία 14 ετών, ωστόσο δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό προηγούμενων επαγγελματικών αγώνων της.

Αυτή η παίκτρια πήρε wild card για τη διοργάνωση, στερώντας την από κάποιο άτομο που... τουλάχιστον ήξερε να παίζει τένις!

Δείτε μερικά στιγμιότυπα από τον αγώνα για να καταλάβετε...