Απίστευτο: Δεν ξέρει τένις, αλλά μπήκε σε επαγγελματικό τουρνουά! (vid)

Η Χάτζαρ Αμπντελκαντέρ, που μπήκε με wild card στη διοργάνωση, έγινε viral διότι κέρδισε μόλις τρεις πόντους στον αγώνα του πρώτου γύρου απέναντι στη Λορένα Σέντελ! Η αναμέτρηση διήρκεσε μόλις 37 λεπτά και περιλάμβανε 22 διπλά λάθη, 20 από τα οποία έκανε η unranked Αιγύπτια!
Οι δύο από τους τρεις πόντους της Αμπντελκαντέρ προήλθαν από αυτά τα διπλά λάθη της Γερμανίδας αντιπάλου της στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ. Ο τρίτος και τελευταίος πόντος ήρθε όταν η Σέντελ έστειλε άουτ μια επιστροφή με το backhand στο δεύτερο γκέιμ του δεύτερου σετ.
Η 21χρονη τενίστρια είχε ποσοστό πρώτου σερβίς μόλις 8,3%, το οποίο ανέβηκε οριακά στο 9,1% στα δεύτερα σερβίς. Υπέπεσε σε διπλό λάθος σε όλα εκτός από τέσσερα από τα σερβίς της, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων εννέα και των τελευταίων επτά!
Για σύγκριση, η Σέντελ είχε ποσοστό πρώτου σερβίς 92,6% και σημείωσε 13 άσους απέναντι στην αντίπαλό της. Η Αμπντελκαντέρ φέρεται να άρχισε να παίζει τένις σε ηλικία 14 ετών, ωστόσο δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό προηγούμενων επαγγελματικών αγώνων της.
Αυτή η παίκτρια πήρε wild card για τη διοργάνωση, στερώντας την από κάποιο άτομο που... τουλάχιστον ήξερε να παίζει τένις!
Δείτε μερικά στιγμιότυπα από τον αγώνα για να καταλάβετε...
RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS— SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026
Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd