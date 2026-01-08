Άνετες νίκες για Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα (vids)

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έκαναν το δύο στα δύο στο Μπρίσμπεν και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα με 6-3, 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς υπεράσπιση του τίτλου της. Συνεχίζει και την... τρελή πορεία της στην Αυστραλία, όπου έχει κερδίσει 35 από τους 37 τελευταίους αγώνες της!

Η 27χρονη Λευκορωσίδα θα περιμένει στην οκτάδα τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ντιάν Σνάιντερ και την Μάντισον Κις.

Δυνατά έχει μπει στη σεζόν και η Έλενα Ριμπάκινα, που υπέταξε την Πάουλα Μπαδόσα με 6-3, 6-2 και θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά με την Καρολίνα Μούχοβα. Η χαρισματική Τσέχα πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα με 6-4, 7-5.