Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μεξικό

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία ακόμη σπουδαία διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς το Davis Cup, η κορυφαία και ιστορικότερη διοργάνωση εθνικών ομάδων στο τένις παγκοσμίως, επιστρέφει για ακόμη μια φορά στη χώρα μας.

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ομάδα του Μεξικού, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Φαλήρου, κατάλληλα διαμορφωμένο από την Ε.Φ.Ο.Α., σε μια αναμέτρηση υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά δύο ημέρες γεμάτες συναρπαστικό τένις, σε αγώνες που θα κρίνουν την πορεία των δύο εθνικών ομάδων στη διοργάνωση. Το Davis Cup αποτελεί διαχρονικά σύμβολο ομαδικού πνεύματος, εθνικής υπερηφάνειας και κορυφαίας αγωνιστικής ποιότητας.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Μεξικό στο Davis Cup αναμένεται να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις, έντονη ατμόσφαιρα και δυνατές στιγμές, με το κοινό να παίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής ομάδας.

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές της χρονιάς.

Οι κατηγορίες και οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: