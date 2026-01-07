Τσιτσιπάς: «Είμαι ευχαριστημένος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις, χωρίς δυσφορία ή πόνο»

Το United Cup ολοκληρώθηκε για την Team Greece, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αισιοδοξεί ότι η φετινή διοργάνωση μπορεί να αποτελέσει την αρχή για κάτι νέο στην καριέρα του, αγωνιζόμενος μετά από καιρό χωρίς πόνους.

Ο 27χρονος τενίστας έκλεισε τις υποχρεώσεις του με ρεκόρ 3-0 στα μονά για τη χώρα του στο RAC Arena του Περθ, όπου την Τετάρτη επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 7-5, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη απέναντι σε παίκτη του Top 10 εδώ και περισσότερους από 18 μήνες.

«Είμαι ευχαριστημένος με τη νίκη», είπε στο σάιτ της ATP o κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που επανήλθε στη δράση μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Δεν ήταν εύκολο να μπω στο ματς. Έλειπα για μεγάλο διάστημα και αγώνες σαν κι αυτόν σε δοκιμάζουν στο έπακρο. Απέναντι σε παίκτες που ήταν πολύ σταθεροί τους τελευταίους μήνες, δοκιμάζεσαι με τους πιο σκληρούς και έντονους τρόπους. Ο Τέιλορ είναι ένας από αυτούς. Μπήκα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι έπρεπε να έχω τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση».

Και συνέχισε: «Δεν μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να αποσυνδεθεί ούτε στιγμή στη διάρκεια του αγώνα και το κατάφερα αυτό εξαιρετικά. Η συγκέντρωσή μου ήταν εκεί. Προσπαθούσα να “διαβάσω” το παιχνίδι, να διαβάσω το γήπεδο και να δω ποια μοτίβα μπορεί να αρχίσει να χτίζει και να προτιμά περισσότερο. Προσπάθησα να τα αποφύγω και να παίξω το παιχνίδι μου. Πολύ επιθετικό τένις. Σε κάποια σημεία κυριάρχησα από τη βασική γραμμή. Ένιωσα ότι ήμουν αρκετά σταθερός σε αυτές τις ανταλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου. Είναι μία από εκείνες τις νίκες που προσθέτουν αυτοπεποίθηση».

Ο Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κόκο Γκοφ και Κρίστιαν Χάρισον στο μεικτό διπλό, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάσει την πρόκριση στα ημιτελικά στο Σίδνεϊ.

«Μίλησα με τη Μαρία», ανέφερε ο Στέφανος. «Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, τα πήγε εξαιρετικά. Χαίρομαι που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί της. Χτίζουμε ένα εξαιρετικό δίδυμο, εγώ κι εκείνη. Νιώθω ότι σε κάθε αγώνα διπλού καταλήγουμε σε νέες συνειδητοποιήσεις για το παιχνίδι μας. Δένουμε πολύ καλά και αισθάνομαι ότι σε κάθε ματς παίρνουμε ανατροφοδότηση και καταλαβαίνουμε πώς μπορούν τα παιχνίδια μας να αλληλεπιδρούν ακόμη καλύτερα. Προφανώς πονάει να χάνεις σήμερα και να μην παίρνεις τη νίκη που θα μας έστελνε στο Σίδνεϊ, αλλά το βλέπω ως μια μεγαλύτερη ευκαιρία να εξελιχθούμε, να το χρησιμοποιήσουμε θετικά και, ελπίζω, να επιστρέψουμε του χρόνου με μεγαλύτερη δίψα».

Ο Τσιτσιπάς εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του του για το πώς ανταποκρίθηκε το σώμα του μετά από τρία ματς μονών και δύο μεικτών διπλών στο Περθ. «Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά. Είναι εξαιρετικό feedback να ξέρεις κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι δεν νιώθεις ενοχλήσεις ή πόνους. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς δυσφορία ή πόνο που θα μου προκαλούσε περισσότερο άγχος στην καθημερινή ζωή… Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το άθλημα που αγαπώ. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Απολαμβάνω πραγματικά κάθε αγώνα που μπορώ να παίζω χωρίς πόνο. Δεν το είχα αυτό εδώ και καιρό, οπότε το να μπορώ να παίζω έτσι μου δημιουργεί χαρά και ικανοποίηση και με κάνει να θέλω να επιστρέψω στις προπονήσεις. Ειδικά όταν αντιμετωπίζεις τόσο πολύ πόνο, και ιδιαίτερα στη μέση, αποθαρρύνεσαι πολύ γρήγορα όταν βλέπεις τον εαυτό σου επανειλημμένα στην ίδια κατάσταση. Η προπόνηση παύει να είναι απολαυστική. Το να μπορώ να το κάνω αυτό τώρα είναι σαν τη μεγαλύτερη ευτυχία».

Σύμφωνα με το αρχικό του πρόγραμμα, ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί και στο 250άρι της Αδελαΐδας (12-17/1), όμως αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει την τελευταία στιγμή, ώστε να μεταβεί νωρίτερα στη Μελβούρνη και να προετοιμαστεί για το Australian Open (18/1-1/2).