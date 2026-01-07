Τσιτσιπάς: «Θα τα δώσω όλα στο διπλό» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε όρθια την Ελλάδα στον προημιτελικό με τις ΗΠΑ και είναι τώρα έτοιμος να μπει και στο μεικτό διπλό!

«Πάλευα για την ομάδα σήμερα και έκανα πολύ καλό παιχνίδι», είπε ο 27χρονος τενίστας μετά τη μεγάλη νίκη επί του Τέιλορ Φριτζ (Νο.9). «Προς το τέλος ένιωθα να ξεμένω από ενέργεια, αλλά το κοινό ήταν εκπληκτικό και σας ευχαριστώ παιδιά που δείξατε τόση αγάπη μέσα στον αγώνα».

Και συνέχισε: «Προφανώς ήξερα ότι έπρεπε να παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο, ένιωθα ότι το χρωστάω στην ομάδα μου. Έπαιζα τον αγώνα στο μυαλό μου από το πρωί και είμαι πολύ ευχαριστημένος με το σερβίς μου και με το πως χειρίστηκα τις κρίσιμες στιγμές».

Εννοείται, βέβαια, ότι θα παίξει και στο μεικτό διπλό, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος: «Θα επιστρέψω σε λίγο και θα τα δώσω όλα».