Υπέταξε τη Σάκκαρη η Γκοφ, 1-0 οι ΗΠΑ (vids)

Η Κόκο Γκοφ αποδείχτηκε πολύ υψηλό εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη, που ηττήθηκε με 2-0 σετ στα προημιτελικά του United Cup.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.51) έχασε με 6-3, 6-2 από την 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) σε 85 λεπτά και οι ΗΠΑ έκαναν το 1-0 σε βάρος της Team Greece.

Το βάρος περνάει τώρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ (Νο.9), ώστε να κριθούν μετά όλα στο μεικτό διπλό. Αν, βέβαια, ηττηθεί, θα ολοκληρωθεί η πορεία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Μετά από δύο εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε Ναόμι Οσάκα και Έμα Ραντουκάνου, η Σάκκαρη έπεσε σε μια τρίτη πρωταθλήτρια Grand Slam, που ήταν σταθερότατη αυτή τη φορά (σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς της στο Περθ) και δεν της άφησε πολλά περιθώρια για αντίδραση. Αρκετά μακριά από τον καλό της εαυτό, βρέθηκε να κυνηγάει την αντίπαλό της από νωρίς και στα δύο σετ και μόνο εύκολο δεν είναι να κάνεις την ανατροπή κόντρα σε μια παίκτρια όπως η Γκοφ...

Η Μαρία άργησε λίγο να προσαρμοστεί στις «νέες» συνθήκες (είχε αγωνιστεί μόνο απόγευμα μέχρι σήμερα), με αποτέλεσμα να χάσει δύο φορές το σερβίς της και να μείνει πίσω με 5-0.

Βρήκε, όμως, τον ρυθμό της στη συνέχεια, έλεγξε καλύτερα τις μπάλες και με μια μίνι αντεπίθεση μείωσε σε 5-3, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Η Κόκο, ωστόσο, δεν έχασε τη δεύτερη ευκαιρία της να κλείσει το σετ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

H νεαρή Αμερικανίδα προηγήθηκε νωρίς και στο δεύτερο σετ, με το μπρέικ που σημείωσε στο τρίτο γκέιμ (2-1), ενώ όλα φάνηκαν να τελειώνουν όταν μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες στο γκέιμ, πέρασε μπροστά με 5-2. Πράγματι, σέρβιρε με επιτυχία στη συνέχεια και έδωσε το σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της, πετυχαίνοντας την έκτη νίκη της σε 11 αναμετρήσεις με τη Σάκκαρη.

Coco puffs up 😤@CocoGauff puts Team USA in front of Greece with a 6-3 6-2 win over Sakkari.#UnitedCup pic.twitter.com/ncvuVBxNA3 — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

SAKKATTACK working the angles 😮 pic.twitter.com/BMEgSFl7mB — United Cup (@UnitedCupTennis) January 7, 2026