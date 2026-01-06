Ακαταμάχητη η Σαμπαλένκα, απροετοίμαστος ο Κύργιος

Ασταμάτητη η Σαμπαλένκα στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, με το… αριστερό το ποδαρικό για τον Κύργιο…

Με επίδειξη δύναμης άνοιξε τη σεζόν 2026 η Αρίνα Σαμπαλένκα στο Brisbane International. Η Νο1 του κόσμου και κάτοχος του τίτλου συνέτριψε την Κριστίνα Μπούκσα με 6-0, 6-1 σε μόλις 47 λεπτά, για τον 2ο γύρο της WTA 500 διοργάνωσης.

Η Λευκορωσίδα κυριάρχησε απόλυτα, με 23 winners, μόλις επτά αβίαστα λάθη και τέσσερις άσους, δείχνοντας από νωρίς το επίπεδό της.

«Ήμουν συγκεντρωμένη σε όσα δούλεψα στην προετοιμασία. Δεν μπήκα στο γήπεδο για να στείλω μήνυμα», δήλωσε, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Αν κάποιος φοβήθηκε, θα ήμουν χαρούμενη, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό».

Η Σαμπαλένκα στάθηκε και στα serve & volley που δοκίμασε, τονίζοντας ότι αποτελούν μέρος της προσπάθειάς της να προσθέσει ποικιλία στο παιχνίδι της. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Οσταπένκο–Κίρστεα.

Νικηφόρα πρεμιέρα έκανε και η Μάντισον Κις, επικρατώντας της ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ με 6-4, 6-3, στο πρώτο της ματς στην Αυστραλία μετά την κατάκτηση του Australian Open. Η Αμερικανίδα παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό, υπογραμμίζοντας πως στόχος της για το 2026 είναι να βγαίνει σταθερά από τη ζώνη άνεσής της.

Ήττα για τον Κύργιο

Ο Νικ Κύργιος γνώρισε την ήττα από τον Αλεξάντερ Κοβάσεβιτς στον 1ο γύρο του Brisbane International, την Τρίτη.

Ο 26χρονος Αμερικανός (Νο 58 κόσμου) επικράτησε με 6-3, 6-4 σε 65 λεπτά και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νόρι–Ουμπέρ.

Ο Κοβάσεβιτς στα μέσα του πρώτου σετ πήρε κεφάλι, όταν ο Κύργιος έδειξε εμφανή ενόχληση στον αγκώνα. Το πρώτο break έδωσε τον έλεγχο στον Αμερικανό, ο οποίος διατήρησε την υπεροχή του, παρά τις προσπάθειες του Αυστραλού – ακόμη και με underarm serve που ξεσήκωσε την Pat Rafter Arena. Στο 4-4 του δεύτερου σετ, ο Κοβάσεβιτς πέτυχε νέο break και έκλεισε καθαρά το ματς στο σερβίς του.

Ο Κύργιος θα συνεχίσει στο διπλό, μαζί με τον Θανάση Κοκκινάκη, στη φάση των «16», με στόχο να ανεβάσει αγωνιστικό ρυθμό ενόψει Australian Open.

Μετά τον αγώνα, ο Κοβάσεβιτς δήλωσε: «Δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις όταν παίζεις με τον Νικ. Δεν είχε πολλά πρόσφατα παιχνίδια, οπότε έπρεπε να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι περίμενε μεγαλύτερη αντίσταση.