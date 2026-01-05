Τσιτσιπάς: «Είμαι περήφανος για τη Μαρία» (vids)

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησαν σε συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup και δεν σταμάτησαν να εγκωμιάζουν ο ένας τον άλλο!

«Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη νίκη και για τους δυο μας», είπε αρχικά η 30χρονη τενίστρια. «Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις με αντιπάλους που, στην περίπτωση του Στέφανου, δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης που μπήκε στο γήπεδο και απλώς έπαιξε εξαιρετικό τένις. Αλλά ο Στέφανος έδειξε ότι είναι ένας καταπληκτικός πρωταθλητής. Όσο για μένα, απλώς ένιωθα ότι είχα τέσσερις ήττες απέναντί της, οπότε είχε έρθει η ώρα να πάρω μια νίκη και να νιώσω ότι βρήκα έναν τρόπο να την κερδίσω, γιατί αυτό μπορεί να παίξει με το μυαλό σου, μπορεί να σε μπερδέψει πολλές φορές. Είναι σπουδαία παίκτρια. Είμαι πολύ χαρούμενη που η σεζόν μου ξεκίνησε με δύο μεγάλες νίκες».

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, είπε: «Στην πραγματικότητα, για μένα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να μιλήσω για τον αγώνα της Μαρίας. Γιατί; Είναι ενδιαφέρον να τον βλέπεις από την οπτική ενός εξωτερικού παρατηρητή, ως υποστηρικτής. Το να βλέπεις τον δικό σου αγώνα με τα δικά σου μάτια είναι πολύ διαφορετικό. Από έξω έχεις πολύ πιο καθαρή εικόνα. Μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι για τη Μαρία να μπαίνει σε έναν τέτοιο αγώνα με την Έμα. Προφανώς, το να μην έχεις καλό ιστορικό απέναντί της δεν βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είμαι πραγματικά περήφανος για τη Μαρία σήμερα, γιατί έδειξε απίστευτη αποφασιστικότητα. Είχε πίστη και αυτοπεποίθηση σε στιγμές που είναι πολύ εύκολο να χάσεις την ψυχραιμία σου. Το καταλαβαίνω ως αθλητής και ως τενίστας. Το καταλαβαίνω. Σε εκείνο το σημείο, έμεινε εξαιρετικά ψύχραιμη, έπαιξε με τους δικούς της όρους. Το θαυμάζω πραγματικά αυτό. Ήταν εξαιρετικό».

Οι οδηγίες του Στέφανου

Ο 27χρονος τενίστας μίλησε και για το coaching που έκανε στον αγώνα της Μαρίας με την Έμα Ραντουκάνου: «Νομίζω ότι ταιριάζει με τη δημιουργικότητά μου. Άλλο πράγμα είναι να παίζεις τένις και άλλο να το βλέπεις απ’ έξω. Η αίσθηση είναι διαφορετική. Είναι πάντα πολύ πιο εύκολο όταν το βλέπεις απ’ έξω. Είναι πολύ πιο εύκολο να δίνεις οδηγίες, να λες κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, οπότε πρέπει να καταλαβαίνεις τι νιώθει ο παίκτης, τα συναισθήματά του, τι περνάει. Δεν είναι πάντα θέμα τακτικής. Η τακτική δεν λειτουργεί πάντα ούτε είναι πάντα αξιόπιστη. Δεν θέλω να μιλήσω για το coaching. Ως παίκτης, καταλαβαίνω τα συναισθήματα της Μαρίας και μπορώ να ταυτιστώ με όσα περνάει εκείνη τη στιγμή. Απλώς προσπαθώ να τα καθοδηγήσω όσο πιο ομαλά μπορώ. Έδειξε πραγματικά απίστευτο τένις σήμερα, με πολλές βελτιώσεις στο παιχνίδι της. Όλη μου η προσοχή και η συγκέντρωση ήταν στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα υπάρχουν. Τα έχει. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο. Και το έκανε αυτό, παίζοντας θαρραλέο τένις και πηγαίνοντας για το τελειωτικό χτύπημα.

Και η Μαρία πρόσθεσε: «Ακόμα και τώρα φαίνεται πόσο υψηλό είναι το τενιστικό του IQ. Είναι απίστευτο. Πάντα έπαιζα μαζί του. Πάντα μιλούσα μαζί του όσο παίζαμε. Πάντα ήξερα ότι έχει εξαιρετικό τενιστικό IQ. Ο Τομ (Χιλ) είναι πάντα εκεί. Αλλά το να έχεις μια διαφορετική φωνή, και μάλιστα μια φωνή όπως του Στεφ, που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι απίστευτο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σε ευχαριστώ για σήμερα. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα».

Stef coaching Maria:



"Miss it, we don't care, miss it. At least you're doing the right thing. It's not always gonna work, you're gonna miss some. Of course. But you're doing the right thing long term. Mistakes are part of the game. So lean toward those that serve your game." pic.twitter.com/H5khtsAk2p — til polarity's end 🎾⚡#SpalettiIN⚡⚫⚪ (@lildarkcage) January 5, 2026

«Γενναία και τολμηρή»

Για το πώς πέτυχε την πρώτη νίκη επί της Ραντουκάνου, η Μαρία ανέφερε: «Προφανώς αλλάξαμε λίγο την τακτική. Νιώθω ότι σε γενικές γραμμές έκανε τα ίδια πράγματα απέναντί μου όπως κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο με το να είμαι γενναία και τολμηρή σε εκείνες τις μεγάλες στιγμές. Στο δεύτερο σετ ένιωσα ότι χαλάρωσα λίγο, ότι πήρα το πόδι μου από το γκάζι. Ήμουν υπερβολικά προσεκτική. Με τις οδηγίες του και τη βοήθειά του, πήγαινα πραγματικά για το παιχνίδι, αλλά με κοινή λογική, γνωρίζοντας τι κάνω. Δεν πρόκειται φυσικά να αποκαλύψω την τακτική. Σίγουρα απέδωσε».

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο σερβίς της: «Ναι, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά στο Πεκίνο. Μετά άφησα τα προκριματικά της Γουχάν, γιατί άλλαζα το σερβίς και το forehand μου και δεν ήμουν έτοιμη να παίξω. Μείναμε στη Γουχάν προσπαθώντας απλώς να βελτιώσουμε αυτές τις αλλαγές. Προφανώς, είχαμε περισσότερο χρόνο και στην προετοιμασία. Κάποια τεχνικά στοιχεία που νιώθω ότι, επειδή έπαιξα πάρα πολλά τουρνουά πέρυσι, σε οδηγούν στο να αποκτάς κακές συνήθειες και μετά δεν έχεις τον χρόνο να τις διορθώσεις και να τις κάνεις καλές. Κάναμε λοιπόν αλλαγές. Δεν έχω δει τα στατιστικά μου, αλλά νιώθω ότι το ποσοστό του πρώτου σερβίς ήταν υψηλό. Δεν είχα διπλά λάθη. Έβρισκα τους στόχους μου. Οπότε ήταν καλό. Δεν σέρβιρα με 180 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά αυτό θέλω αυτή τη στιγμή: να βρίσκω σημεία με μικρότερη ταχύτητα».

Η απουσία από το τουρνουά της Αθήνας

Στη συνέχεια ο Στεφ αναφέρθηκε στην απουσία από τα γήπεδα και ειδικά από το Hellenic Championship: «Η πιο επώδυνη εμπειρία ήταν στο τουρνουά της Αθήνας, το ότι δεν μπόρεσα να παίξω. Με πλήγωσε πραγματικά πολύ, δεδομένου ότι θα ήταν το τουρνουά της πατρίδας μου, κάτι που ονειρευόμουν από παιδί: να παίξω κάποια στιγμή σε ένα τουρνουά στην έδρα μου. Δεν συνέβη. Και συνέβη σε μια τόσο κακή στιγμή, με το πρόβλημα στη μέση μου. Ήταν μια πολύ ευαίσθητη περίοδος για μένα συναισθηματικά. Το καλό είναι ότι επεξεργάστηκα αυτά τα συναισθήματα εκ των προτέρων και αποδέχτηκα ότι, για το καλό μου, δεν θα έπαιζα. Είχα όμως μια εξαιρετική ευκαιρία παίζοντας στο Davis Cup τον Σεπτέμβριο, με γεμάτο γήπεδο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό ήταν ειλικρινά η μεγαλύτερη ευλογία, γιατί αυτές είναι οι στιγμές για τις οποίες αγωνιζόμαστε ως τενίστες, ειδικά όταν προερχόμαστε από μικρές χώρες όπως η Ελλάδα. Θέλουμε τέτοια προσοχή για το άθλημά μας. Μας βοηθά πολύ στην αναγνώριση αυτών που κάνουμε. Δεν έχουμε μεγάλα τενιστικά γεγονότα στην Αθήνα ή γενικότερα στην Ελλάδα. Η απουσία από το γήπεδο σου μαθαίνει πολλά για το τι άλλο μπορεί να συμβεί, ποιους άλλους δρόμους μπορείς να ακολουθήσεις πέρα από το τένις. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου, το να μην αγωνίζομαι δεν ήταν κάτι που επέλεγα. Προσπαθούσα να επιστρέψω. Η προπόνηση ήταν το βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς μου. Το πιο σημαντικό πράγμα που κατάλαβα τους τελευταίους μήνες είναι η υγεία. Αν καταφέρεις να είσαι υγιής, τότε ο ανταγωνισμός είναι διασκέδαση, η καθημερινότητα είναι διασκέδαση. Αν παλεύεις με προβλήματα υγείας, αυτό μπορεί να έχει μεγάλο ψυχολογικό κόστος. Ευτυχώς, έχω και άλλα πράγματα στη ζωή μου, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, που μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό στο οποίο ήμουν συνηθισμένος σε όλη μου τη ζωή».

«Θα επιστρέψει εκεί που ήταν ο Στέφανος»

Η Μαρία αναφέρθηκε και στην... κοινή πορεία της με τον Στέφανο: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Είναι μια τρελή σύμπτωση το γεγονός ότι έχουμε και την ίδια κορυφαία θέση καριέρας στην κατάταξη. Είναι απίστευτο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για όσα έχει πετύχει ο Στεφ. Νιώθω ότι πάντα βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Αν δεν το κάναμε, τότε πιστεύω ότι δεν θα ήμασταν καλό πρότυπο για την Ελλάδα. Ελπίζουμε πραγματικά να μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικά τα μικρά παιδιά και να υπάρξουν νέα παιδιά που θα έρθουν, ώστε να μεγαλώσει το άθλημα, όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Όπως είπα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, προσωπικά έχω απόλυτη πίστη στον Στεφ. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα επιστρέψει εκεί που ήταν».

Ο Στέφανος, τέλος, ευχαρίστησε τη Μαρία και συνέχισε τις... φιλοφρονήσεις: «Είμαι προσωπικά πολύ περήφανος για τη Μαρία. Έχει δείξει ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα, σπουδαία στοιχεία που είναι σημαντικά στον αθλητισμό, στον παγκόσμιο αθλητισμό, όχι μόνο στον ελληνικό. Νιώθω ότι αποτελεί πρότυπο για πολλά παιδιά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοια πρότυπα που μπορούν να επηρεάζουν τον δρόμο τους μέσα από τον αθλητισμό. Η Μαρία ήταν ο λόγος που πίστεψα πραγματικά στην αρχή. Είναι προφανώς λίγο μεγαλύτερη από μένα. Εκείνη έκανε πρώτη το μεγάλο της «ξεπέταγμα». Αυτό άναψε ξανά μια νέα φλόγα μέσα μου, για να μπορέσω να ακολουθήσω τα βήματά της και να πιστέψω στον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ένα πράγμα για το οποίο της είμαι ευγνώμων είναι ότι εκείνη έκανε αυτό το πρώτο βήμα για μένα. Δεν μπορώ παρά να είμαι περήφανος που είμαστε και οι δύο σε αυτό μαζί. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καμία ανταγωνιστικότητα. Είναι κυριολεκτικά μια κοινή πορεία, με την ευχή να πετύχουμε και οι δύο όσα θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το άθλημά μας. Το πιο σημαντικό, φυσικά, είναι να παραμείνουμε υγιείς σε όλη αυτή τη διαδρομή. Πίστεψέ με, ήταν μια τόσο επώδυνη εμπειρία και για τους δυο μας. Και η Μαρία έχει περάσει τα δικά της. Δεν είναι ποτέ εύκολο. Κάποιες φορές παγώνω, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω σε τέτοιες καταστάσεις. Εύχομαι υγεία και μια επιτυχημένη πορεία γεμάτη θετικά πράγματα για τη Μαρία. Είμαι εκεί, σιωπηλά, να τη στηρίζω από το πλάι, όποτε χρειαστεί».

Στο μεταξύ, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκαν με 6-2, 3-6, 10-4 από τους Νίκολς/Σκούπσκι, στον αγώνα με τον οποίο έκλεισε η σειρά με τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Team Greece θα επιστρέψει στη RAC Arena την Τετάρτη (7/1, 11.00) για την αναμέτρηση με την Ελβετία στα προημιτελικά του United Cup.