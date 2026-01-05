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H... ενόχληση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του: «Γιατί δεν κάνεις εσύ δηλώσεις;» (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι... χιουμοριστικές δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τη νίκη επί του Χάρις στο United Cup.
H... ενόχληση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του: «Γιατί δεν κάνεις εσύ δηλώσεις;» (vid)