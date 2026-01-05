Τσιτσιπάς: «Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς» (vid)

Ικανοποιημένος από την εμφάνισή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι δεν ήθελε να χάσει ακόμη έναν αγώνα που κρίθηκε σε λεπτομέρειες, όπως συνέβη στην Αθήνα κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα.

«Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς, είχα ένα και τον Σεπτέμβριο, δοκίμασα τα πάντα από τη δική μου μεριά για να μην ξανασυμβεί αυτό. Είμαι ευγνώμων, η ατμόσφαιρα εδώ έξω ήταν τρελή», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής στην on-court συνέντευξη που παραχώρησε, μετά τη νίκη του επί του Μπίλι Χάρις στο Περθ και συνέχισε: «Θέλω να συγχαρώ τον Μπίλι, έκανε σπουδαίο αγώνα, τα πήγε καταπληκτικά και με έφτασε στα όριά μου. Σε αυτά τα ματς δεν έχει τόση σημασία ο νικητής γιατί είναι πολύ καλά για το άθλημα».

Αναφορικά με τον αγώνα, σημείωσε: «Έπρεπε να σπρώξω τον εαυτό μου στα όρια. Ξεκίνησα νευρικά, δεν ξέρω γιατί. Είναι δύσκολο να παίζεις με παίκτες που δεν έχεις συνηθίσεις να βλέπεις στο tour. Αν (ο Χάρις) συνεχίσει το ίδιο πειθαρχημένα και μπορεί να παίξει σ' αυτό το επίπεδο σε όλα τα ματς, τότε θα έχει σπουδαίο μέλλον. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που έκανα αυτό το ματς, με βοήθησαν πολύ από την ομάδα».

Για το ματς μεταξύ της Μαρίας Σάκκαρη και της Έμα Ραντουκάνου είπε: «Θα είμαι στον πάγκο και θα πανηγυρίζω τον κάθε winner της. Θα είναι πολύ υψηλή η ενέργεια, ανυπομονούμε για τα επόμενα ματς, υπάρχει ακόμα πολλή δράση γι' αυτό απολαύστε το».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Τσιτσιπάς πήγε να κάνει... παρέμβαση στη συνέντευξη, αλλά τον εμπόδισε με... τον τρόπο του ο Στέφανος.