Όρθιος ο Τσιτσιπάς, 1-0 η Ελλάδα! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές απέναντι στον Μπιλ Χάρις, όμως βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη και έβαλε τις βάσεις πρόκρισης της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup!

Μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 17 λεπτών, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.34) λύγισε τον εξαιρετικό Βρετανό (Νο.127) με 4-6, 6-1, 7-6(4) και «έγραψε» το 1-0 για την Team Greece.

Η σκυτάλη περνάει τώρα στη Μαρία Σάκκαρη, που αν νικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Έμα Ραντουκάνου (0-4), τότε θα στείλει την ελληνική ομάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στην... αγκαλιά της Ελβετίας.

Είχε τα... θεματάκια του στον αγώνα ο Τσιτσιπάς, όμως έδειξε χαρακτήρα στο τάι μπρέικ του καθοριστικού σετ και κέρδισε ένα ματς, που μπορεί και να έχανε πριν από μερικούς μήνες! Αυτή τη φορά, όμως, διατήρησε την αυτοκυριαρχία του, συνέχισε να πιστεύει και έβαλε την Ελλάδα στη θέση του οδηγού στο tie με τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Χάρις μπήκε δυνατά στον αγώνα, σημείωσε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και κράτησε με αρκετή άνεση το σερβίς του μέχρι το τέλος, για να προηγηθεί με 0-1 και να βάλει τον Στεφ σε περιπέτειες.

Ο 27χρονος τενίστας, ωστόσο, βελτίωσε πολύ τις επιστροφές του στο δεύτερο σετ και εκμεταλλευόμενος και την πτώση της απόδοσης του Χάρις, έφερε με ευκολία το ματς στα ίσα και έγινε αυτομάτως το φαβορί για τη νίκη.

Ο Χάρις, όμως, δεν το έβαλε κάτω και άρχισε ξανά να θυμίζει τον παίκτη του πρώτου σετ. Αντέδρασε εκπληκτικά όταν ο Στέφανος βρέθηκε με διπλό μπρέικ πόιντ στο 4-4, κράτησε το σερβίς του μέσα σε αποθέωση και τελικά τα πάντα ξεκαθάρισαν στο τάι μπρέικ.

Με ένα διπλό λάθος του Χάρις ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 1-0 και αυτό του έδωσε «φτερά» μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Με ένα νέο μίνι μπρέικ πέρασε μπροστά με 6-3 και παρότι έχασε το πρώτο ματς πόιντ στο σερβίς του, δεν έγινε το ίδιο και στο δεύτερο.

Η Ελλάδα, λοιπόν, βρίσκεται κοντά στην πρόκριση, καθώς ακόμα και αν οι Βρετανοί κάνουν την ανατροπή, έχει ελπίδες να αναδειχτεί καλύτερη δεύτερη των γκρουπ του Περθ.

Ο Στέφανος έχει τώρα 2/2 στο μονό και ενδέχεται να επιστρέψει στο γήπεδο για το μεικτό διπλό.