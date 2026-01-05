Χρόνος ανάγνωσης 1’ UNITED CUP Τσιτσιπάς - Χάρις: 1-1 στα σετ, απολαυστικός και επιβλητικός στο δεύτερο σετ ο Στέφανος (vid) 05-01-2026 14:06 SDNA Newsroom Τένις ΠΡΟΣΩΠΑ Στέφανος Τσιτσιπάς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-1 το δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 κόντρα στη Μ. Βρετανία. Έως 1518 μόρια: Οι 3 σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις δεν είναι αυτές που περίμεναν όλοι instanews.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Δεν ήταν ο Ψάλτης: Το πλάνο στο «Καμικάζι αγάπη μου» που δεν κρύφτηκε στο μοντάζ, δείχνει ξεκάθαρα ποιος οδηγούσε τη μηχανή menshouse.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση του Ριμπάλτα… menshouse.gr Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από τον Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr Ισπανία - Αργεντινή: Ποιος θα περιγράψει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που αναμένεται να κάνει πάνω από 60% τηλεθέαση dailymedia.gr Τσιτσιπάς - Χάρις: 1-1 στα σετ, απολαυστικός και επιβλητικός στο δεύτερο σετ ο Στέφανος (vid) SHARE