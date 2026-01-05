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Τσιτσιπάς - Χάρις: 1-1 στα σετ, απολαυστικός και επιβλητικός στο δεύτερο σετ ο Στέφανος (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-1 το δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 κόντρα στη Μ. Βρετανία.
Τσιτσιπάς - Χάρις: 1-1 στα σετ, απολαυστικός και επιβλητικός στο δεύτερο σετ ο Στέφανος (vid)