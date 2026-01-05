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Βγαίνει αλώβητος από φοβερό rally ο Τσιτσιπάς και κάνει το break! (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Αρχίζει εντυπωσιακά το δεύτερο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Χάρις.

 

Βγαίνει αλώβητος από φοβερό rally ο Τσιτσιπάς και κάνει το break! (vid)