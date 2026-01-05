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Τσιτσιπάς - Χάρις: Ο Βρετανός κατακτά το πρώτο σετ (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Χάρις κατέκτησε το πρώτο σετ απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά με 6-4 γκέιμς, μια κατ'αρχήν έκπληξη.

 

Τσιτσιπάς - Χάρις: Ο Βρετανός κατακτά το πρώτο σετ (vid)