Χρόνος ανάγνωσης 1’ UNITED CUP Τσιτσιπάς - Χάρις: Ο Βρετανός κατακτά το πρώτο σετ (vid) 05-01-2026 13:35 SDNA Newsroom Τένις ΠΡΟΣΩΠΑ Στέφανος Τσιτσιπάς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χάρις κατέκτησε το πρώτο σετ απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά με 6-4 γκέιμς, μια κατ'αρχήν έκπληξη. Το μεγαλύτερο οικονομικό πακέτο της θητείας του: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Χειροποίητος γύρος, όλα φρέσκα και ζουμερά: Το τελευταίο τυλιχτό - ποίημα της Αθήνας που κοστίζει μόνο 2,50€ menshouse.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ελληνικής γεωγραφίας με τις πιο ύπουλες ερωτήσεις; menshouse.gr Κοντά σε μεγάλο ποδοσφαιρικό deal: Ποια διοργάνωση πάει να κλείσει η ΕΡΤ dailymedia.gr Αυτό ναι, είναι βόμβα: Τέλος από τον ΑΝΤ1… dailymedia.gr «Si no se sufre, no vale» menshouse.gr Το πιο δυνατό όνομα έως τώρα: Της έκανε τελικά πρόταση ο Σαμαράς instanews.gr Ξέρει τους 9: Οι 2 θέσεις στην 11άδα με την Πάκσι που μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Νίστρουπ menshouse.gr Τσιτσιπάς - Χάρις: Ο Βρετανός κατακτά το πρώτο σετ (vid) SHARE