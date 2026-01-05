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Ισχυρό το ελληνικό χρώμα στο Περθ της Αυστραλίας ενόψει του United Cup (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Με πολύ κόσμο στο πλευρό της η ελληνική αποστολή στο μακρινό αλλά «γαλανόλευκο» Περθ της Αυστραλίας.

 

Ισχυρό το ελληνικό χρώμα στο Περθ της Αυστραλίας ενόψει του United Cup (vid)