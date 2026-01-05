Αποχώρησε με αιχμές από την PTPA ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο «Νόλε» με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ένωση Επαγγελματιών Παικτών Τένις, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκπροσωπηθεί η εικόνα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Professional Tennis Players Association. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από συνεχιζόμενες ανησυχίες που αφορούν τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η φωνή και η εικόνα μου έχουν εκπροσωπηθεί.

Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιραστήκαμε με τον Βάσεκ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια πιο δυνατή και ανεξάρτητη φωνή. Ωστόσο, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι αξίες μου και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται με τη σημερινή κατεύθυνση της οργάνωσης.

Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου. Εύχομαι το καλύτερο στους παίκτες και σε όσους εμπλέκονται καθώς προχωρούν μπροστά, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει».